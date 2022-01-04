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São Paulo x CSE-AL: veja provável escalação do Tricolor e onde assistir ao jogo pela Copinha

Atual vice-campeão brasileiro e finalista da Copinha em 2019, São Paulo estreia diante da equipe alagoana, em São Caetano do Sul, ás 19h30...
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Publicado em 

04 jan 2022 às 17:00

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 17:00

Tetracampeão do torneio, o São Paulo estreia na Copa São Paulo de Juniores nesta quarta-feira, às 19h30min, diante do CSE-AL, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. O Tricolor busca repetir o bom desempenho nesta primeira temporada de Alex no comando da equipe. Para isso, o time conta com alguns destaques, como o zagueiro Beraldo, os meias Léo e Pedrinho e os atacantes Caio e Vitinho.
Para a partida, o São Paulo não contará com o meia Talles Costa, que está inscrito na Copinha, mas foi chamado pelo técnico Rogério Ceni para treinar com os profissionais. VEJA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A PARTIDA
SÃO PAULO X CSE-ALData e hora: 5 de janeiro de 2022, às 19h30 (Horário de Brasília)Local: Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP)Árbitro: Daiane Muniz dos Santos (SP)Auxiliares: Leonardo Augusto Villa (SP) e William Rodrigues Deodato (SP)Como e onde assistir: SporTV
SÃO PAULO: Young; Moreira, Beraldo, Luizão e Patryck; Pablo, Léo, Pagé e Pedrinho; Vitinho e Caio (Facundo Milán). Técnico: Alex.
Crédito: SãoPauloestreianaCopinhadiantedoCSE-AL(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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