São Paulo x CSE-AL: veja provável escalação do Tricolor e onde assistir ao jogo pela Copinha

Tetracampeão do torneio, o São Paulo estreia na Copa São Paulo de Juniores nesta quarta-feira, às 19h30min, diante do CSE-AL, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. O Tricolor busca repetir o bom desempenho nesta primeira temporada de Alex no comando da equipe. Para isso, o time conta com alguns destaques, como o zagueiro Beraldo, os meias Léo e Pedrinho e os atacantes Caio e Vitinho.

Para a partida, o São Paulo não contará com o meia Talles Costa, que está inscrito na Copinha, mas foi chamado pelo técnico Rogério Ceni para treinar com os profissionais. VEJA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A PARTIDA

SÃO PAULO X CSE-ALData e hora: 5 de janeiro de 2022, às 19h30 (Horário de Brasília)Local: Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP)Árbitro: Daiane Muniz dos Santos (SP)Auxiliares: Leonardo Augusto Villa (SP) e William Rodrigues Deodato (SP)Como e onde assistir: SporTV

SÃO PAULO: Young; Moreira, Beraldo, Luizão e Patryck; Pablo, Léo, Pagé e Pedrinho; Vitinho e Caio (Facundo Milán). Técnico: Alex.