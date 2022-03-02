São Paulo x Corinthians: venda de ingressos abre para público geral; veja preços e como comprar

A venda para os torcedores do São Paulo que não são sócios-torcedores e desejam ir ao Morumbi para ver o clássico contra o Corinthians, no próximo sábado (05), às 16h, pelo Campeonato Paulista, já foi aberta. As entradas estão sendo vendidas no site da Total Acesso. O ingresso mais barato será do setor popular, que continuará a preços de R$ 20 para todos os planos e público geral. O estádio poder receber 70% do total da capacidade de público.VEJA PREÇOS E ORIENTAÇÕES DOS INGRESSOS

Arquibancada Norte - Setor Popular (Amarela): R$ 20,00/R$10,00 (meia)Arquibancada Bitso Leste (Azul): R$ 50,00/R$ 25,00 (meia)/R$ 25,00 (Sócio-torcedor Vermelho)/R$ 15,00 (Branco e Preto)/R$ 10,00 (Tricolor)/R$ 0,30 (Diamante)Arquibancada Sul (Laranja): R$ 20,00/R$ 10,00 (meia)/R$ 10,00 (Vermelho)/R$ 6,00 (Branco e Preto)/R$ 4,00 (Tricolor)/R$ 0,30 (Diamante)Arquibancada Oeste (Vermelha): R$ 50,00/R$ 25,00 (meia)/R$ 25,00 (Vermelho)/R$ 15,00 (Branco e Preto)/R$ 10,00 (Tricolor)/R$ 0,30 (Diamante)Arquibancada Oeste: R$ 50,00/R$ 25,00 (meia)Cadeira Cativa Leste: R$ 50,00Cadeira Cativa Oeste: R$ 50,00Cadeira Superior Norte (Amarela): R$ 100,00/R$ 50,00 (meia)Cadeira Superior Sul (Laranja): R$ 100,00/R$ 50,00 (meia)Cadeira Superior Sul Premium: R$ 100,00/R$ 50,00 (meia)Cadeira Especial Leste (Azul): R$ 200,00/R$ 100,00 (meia)/R$ 60,00 (Preto)/R$ 40,00 (Tricolor)/R$ 0,30 (Diamante)Cadeira Especial Oeste (Vermelha): R$ 200,00/R$ 100,00Cadeira Térrea Bitso Leste: R$ 100,00/R$ 50,00 (meia)/R$ 20,00 (Tricolor)/R$ 0,30 (Diamante)Cadeira Térrea Oeste: R$ 100,00/R$ 50,00/R$ 20,00 (Tricolor)/R$ 0,30 (Diamante)Cadeira Térrea PCD: R$ 10,00Camarote Térreo 16-A – Espaço Sócio: R$ 20,00Camarotes Corporativos – Contratos: R$ 50,00Camarote dos Ídolos – P5-A: R$ 350,00

PROCEDIMENTOS PARA CHECK-IN ONLINEOs torcedores que adquirirem ingressos se comprometem a enviar as seguintes informações e documentos através do e-mail [email protected]

- Nomes e sobrenomes dos torcedores que ingressarão no Estádio;

- Dados de contato (e-mail e/ou telefone);

- Cópia do Documento de identificação oficial (CPF e/ou RG ou documento oficial equivalente) de todos os torcedores;

- Local: área, fileira e assento do ingresso adquirido.

- Cópia do comprovante de vacinação completa (duas doses ou dose única)

- Em caso de o torcedor ter tomado apenas uma dose da vacina deverá apresentar também cópia do teste PCR realizado até 48 horas antes do jogo ou resultado negativo de teste antígeno com até 24 horas de antecedência. Documento de identificação (CPF).

No título (“assunto”) do e-mail, identificar o jogo para o qual está sendo realizado o check in (exemplo: SPFC x CORINTHIANS).