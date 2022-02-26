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futebol

São Paulo x Corinthians: veja preços dos ingressos e como comprar

Comercialização inicia neste domingo com os sócios-torcedores dos planos Diamante e Tricolor. Para o público em geral, os ingressos estarão disponíveis a partir de quarta-feira...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 12:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 fev 2022 às 12:00
O São Paulo divulgou os preços e orientações para os torcedores que desejam ir ao Morumbi para ver o clássico contra o Corinthians, no próximo sábado (05), às 16h, pelo Campeonato Paulista. O estádio poder receber 70% do total da capacidade de público. O ingresso mais barato será do setor popular, que continuará a preços de R$ 20 para todos os planos e público geral.
As vendas de ingressos para o público em geral terão início às 10h da próxima quarta-feira (2). Já os sócios poderão comprar a partir deste domingo (27). As vendas serão 100% online, através do site da Total Acesso.VEJA PREÇOS E ORIENTAÇÕES DOS INGRESSOS
Arquibancada Norte - Setor Popular (Amarela): R$ 20,00/R$10,00 (meia)Arquibancada Bitso Leste (Azul): R$ 50,00/R$ 25,00 (meia)/R$ 25,00 (Sócio-torcedor Vermelho)/R$ 15,00 (Branco e Preto)/R$ 10,00 (Tricolor)/R$ 0,30 (Diamante)Arquibancada Sul (Laranja): R$ 20,00/R$ 10,00 (meia)/R$ 10,00 (Vermelho)/R$ 6,00 (Branco e Preto)/R$ 4,00 (Tricolor)/R$ 0,30 (Diamante)Arquibancada Oeste (Vermelha): R$ 50,00/R$ 25,00 (meia)/R$ 25,00 (Vermelho)/R$ 15,00 (Branco e Preto)/R$ 10,00 (Tricolor)/R$ 0,30 (Diamante)Arquibancada Oeste: R$ 50,00/R$ 25,00 (meia)Cadeira Cativa Leste: R$ 50,00Cadeira Cativa Oeste: R$ 50,00Cadeira Superior Norte (Amarela): R$ 100,00/R$ 50,00 (meia)Cadeira Superior Sul (Laranja): R$ 100,00/R$ 50,00 (meia)Cadeira Superior Sul Premium: R$ 100,00/R$ 50,00 (meia)Cadeira Especial Leste (Azul): R$ 200,00/R$ 100,00 (meia)/R$ 60,00 (Preto)/R$ 40,00 (Tricolor)/R$ 0,30 (Diamante)Cadeira Especial Oeste (Vermelha): R$ 200,00/R$ 100,00Cadeira Térrea Bitso Leste: R$ 100,00/R$ 50,00 (meia)/R$ 20,00 (Tricolor)/R$ 0,30 (Diamante)Cadeira Térrea Oeste: R$ 100,00/R$ 50,00/R$ 20,00 (Tricolor)/R$ 0,30 (Diamante)Cadeira Térrea PCD: R$ 10,00Camarote Térreo 16-A – Espaço Sócio: R$ 20,00Camarotes Corporativos – Contratos: R$ 50,00Camarote dos Ídolos – P5-A: R$ 350,00
PROCEDIMENTOS PARA CHECK-IN ONLINEOs torcedores que adquirirem ingressos se comprometem a enviar as seguintes informações e documentos através do e-mail [email protected]
- Nomes e sobrenomes dos torcedores que ingressarão no Estádio;
- Dados de contato (e-mail e/ou telefone);
- Cópia do Documento de identificação oficial (CPF e/ou RG ou documento oficial equivalente) de todos os torcedores;
- Local: área, fileira e assento do ingresso adquirido.
- Cópia do comprovante de vacinação completa (duas doses ou dose única)
- Em caso de o torcedor ter tomado apenas uma dose da vacina deverá apresentar também cópia do teste PCR realizado até 48 horas antes do jogo ou resultado negativo de teste antígeno com até 24 horas de antecedência. Documento de identificação (CPF).
No título (“assunto”) do e-mail, identificar o jogo para o qual está sendo realizado o check in (exemplo: SPFC x CORINTHIANS).
Crédito: SãoPauloiniciarávendadeingressosdoMajestoso(Foto:RubensChiri/SaoPauloFC

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