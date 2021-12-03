São Paulo x Corinthians terá público: veja como assistir a ida da final do Paulista Feminino no Morumbi

O São Paulo divulgou nesta semana informações relativas ao primeiro jogo da final do Campeonato Paulista Feminino, neste sábado, às 16h, no Morumbi, onde terá pela frente o rival Corinthians. O clube confirmou que a entrada será gratuita no estádio, onde o clássico ocorrerá com torcida única.> Veja e simule a tabela do Brasileirão

O Tricolor informou também que o acesso ao local só será permitido com a apresentação do comprovante de vacinação completa ou de teste negativo para a Covid-19. A entrada ocorrerá a partir das 14h de sábado, por meio dos portões 5, 6, 16 e 17B (com acessibilidade), que estarão abertos ao público.

O São Paulo ainda destacou outras exigências que os torcedores terão de cumprir, como distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas em caso de filas na porta do Morumbi, uso de máscara de proteção e higienização das mãos com álcool em gel. E na porta do estádio todos terão a temperatura corporal medida, sendo que não será permitido o acesso das pessoas testadas em que o termômetro apontar mais de 37,5ºC nesta medição preventiva.Ao finalizar a nota publicada em seu site oficial, o São Paulo também ressaltou que "não será permitida a entrada ou permanência do indivíduo que não seguir a rigor os protocolos de saúde".

- O não cumprimento de protocolos resultará na retirada do indivíduo do estádio. O São Paulo disponibilizará álcool em gel, medição de temperatura na entrada, além de fiscais para garantir o cumprimento das determinações, no Morumbi - informou o clube neste comunicado aos seus torcedores.

O São Paulo avançou à final do Paulistão Feminino ao golear o Santos por 4 a 0, no último dia 1º novembro, na Arena Barueri. No mesmo local, o Corinthians se garantiu na luta pelo título ao bater a Ferroviária por 4 a 1, em 31 de outubro.

Após conquistar neste mês o tricampeonato da Copa Libertadores, o Timão receberá o Tricolor na partida de volta da decisão do torneio estadual no dia 8 de dezembro, às 21h, na Arena Barueri. O local acabou sendo escolhido pelo clube como palco do confronto pela impossibilidade de usar a Neo Química Arena, reservada para um compromisso comercial nesta data, e o estádio da Fazendinha, ainda não adaptado para a utilização da arbitragem de vídeo (VAR).

Confira a nota divulgada pelo São Paulo com as informações para a final:

O São Paulo está na final do Paulista Feminino e vai enfrentar o Corinthians, pela primeira partida da decisão, no dia 4 de dezembro, às 16h, no Estádio do Morumbi. A partida contará com o retorno de torcida única aos jogos femininos e terá entrada gratuita, com comprovação de vacinação completa no acesso ou teste negativo.

O acesso será a partir das 14h, através dos portões 5, 6, 16 e 17B (entrada com acessibilidade), que estarão abertos para a chegada do público. Para acessar o estádio por qualquer um dos portões em funcionamento, será necessário que:

Cada pessoa tenha em mãos o documento de identificação;Comprovante de vacinação completa ou teste; Em caso de filas, deve ser respeitada a distância mínima de 1,5m entre cada pessoa;Todos deverão utilizar máscara de proteção;Todas as pessoas deverão higienizar as mãos com Álcool em Gel;Todas as pessoas deverão receber a medição da temperatura corporal pelo profissional responsável. Não será permitida a entrada de pessoas caso a temperatura corporal exceda 37,5 ºC.Atenção: Desde que seja apresentado o comprovante da vacinação completa ou teste (antígeno ou PCR), não há idade mínima para ingresso ao evento.

Os torcedores que comparecerão ao evento se comprometem a enviar previamente as seguintes informações e documentos através do e-mail: [email protected]

- Nomes e sobrenomes dos torcedores que ingressarão no Estádio;

- Dados de contato (e-mail e/ou telefone);

- Cópia do Documento de identificação oficial (CPF e/ou RG ou documento oficial equivalente) de todos os torcedores;

- Cópia do comprovante de vacinação completa (duas doses ou dose única)

- Em caso de o torcedor ter tomado apenas uma dose da vacina deverá apresentar também cópia do teste PCR realizado até 48 horas antes do jogo ou resultado negativo de teste antígeno com até 24 horas de antecedência. Documento de identificação (CPF).

No título (“assunto”) do e-mail, identificar o jogo para o qual está sendo realizado o check in (exemplo: Final Feminina - SPFC x Corinthians).

Não será permitida a entrada ou permanência do indivíduo que não seguir a rigor os protocolos de saúde. O não cumprimento de protocolos resultará a retirada do indivíduo do estádio. O São Paulo disponibilizará álcool em gel, medição de temperatura na entrada, além de fiscais para garantir o cumprimento das determinações, no Morumbi.