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futebol

São Paulo x Bragantino: prováveis times, desfalques e onde acompanhar

Já classificados para as quartas de final, São Paulo e Red Bull Bragantino medem força e começam a correr atrás de ritmo de jogo na penúltima rodada da fase de grupos...
LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2020 às 19:06

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 19:06

Crédito: Maurício Rummens/Fotoarena
O Campeonato Paulista recomeça para São Paulo e Red Bull Bragantino nesta quinta-feira, às 20h, no Morumbi. Devido à pandemia do coronavírus, não haverá presença de público, embora o Tricolor tenha preparado o sistema de som para emitir cantos de sua torcida.
As duas equipes já estão classificadas para as quartas de final. O São Paulo com 18 pontos e o Red Bull Bragantino com 17. O jogo desta quinta, válido pela penúltima rodada da fase de grupos, valerá como um teste de forças e pela busca do ritmo de competição perdido após cerca de quatro meses de paralisação.Veja todas as informações da partida:
Data/Horário: 23/7/2020, às 20hLocal: Morumbi, em São Paulo (SP)Árbitra: Edina Alves BatistaAuxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo LimaOnde acompanhar: Premiere e em tempo real no site do LANCE!
SÃO PAULO: Tiago Volpi, Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Pablo, Vitor Bueno e Pato. Técnico: Fernando Diniz.Pendurados: Daniel Alves, Vitor Bueno, Bruno Alves e Tchê Tchê.Machucados: Walce e Rojas.Suspensos: -​RED BULL BRAGANTINO: Julio Cesar, Weverton, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Barreto, Matheus Jesus e Vitinho; Artur, Morato e Ytalo. Técnico: Felipe Conceição.Pendurados: Ligger, Barreto, Morato e Matheus Jesus.Suspenso: Aderlan.

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