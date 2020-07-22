São Paulo x Bragantino: prováveis times, desfalques e onde acompanhar

Crédito: Maurício Rummens/Fotoarena

O Campeonato Paulista recomeça para São Paulo e Red Bull Bragantino nesta quinta-feira, às 20h, no Morumbi. Devido à pandemia do coronavírus, não haverá presença de público, embora o Tricolor tenha preparado o sistema de som para emitir cantos de sua torcida.

As duas equipes já estão classificadas para as quartas de final. O São Paulo com 18 pontos e o Red Bull Bragantino com 17. O jogo desta quinta, válido pela penúltima rodada da fase de grupos, valerá como um teste de forças e pela busca do ritmo de competição perdido após cerca de quatro meses de paralisação.Veja todas as informações da partida:

Data/Horário: 23/7/2020, às 20hLocal: Morumbi, em São Paulo (SP)Árbitra: Edina Alves BatistaAuxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo LimaOnde acompanhar: Premiere e em tempo real no site do LANCE!