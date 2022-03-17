São Paulo x Botafogo-SP: veja preços dos ingressos e como comprar

O São Paulo divulgou os preços e orientações para os torcedores que desejam ir ao Morumbi para ver a partida contra o Botafogo-SP, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, neste sábado (19), às 16h. O estádio pode receber 100% da capacidade. O ingresso mais barato será do setor popular, que continuará a preços de R$ 20 para todos os planos e público geral.

As vendas de ingressos para o público em geral já teve início. Todos os torcedores podem comprar no site da Total Acesso. VEJA PREÇOS E ORIENTAÇÕES DOS INGRESSOS

CAMAROTE DOS ÍDOLOSEspaço especialmente dedicado à interação de torcedores com ex-jogadores do São Paulo.

A partir das 12h de 15/03 > R$ 300 O acesso ao camarote ocorrerá pelo Portão 5-A, com abertura exclusiva antecipada a partir das 12h.

ARQUIBANCADASVenda somente online em spfc.totalacesso.com

Arquibancada Norte – Setor Popular (Amarela): R$ 20 / R$ 10 meia entradaArquibancada Sul (Laranja): R$ 20 / R$ 10 Arquibancada Bitso Leste (Azul): R$ 50 / R$ 25Arquibancada Oeste (Vermelha): R$ 50 / R$ 25

CADEIRAS SUPERIORESCadeira Superior Norte (Amarela): R$ 80 / R$ 40 Cadeira Superior Sul (Laranja): R$ 80 / R$ 40 Cadeira Superior Sul Premium (Laranja): R$ 80 / R$ 40

Cadeira Especial Leste (Azul): R$ 150 / R$ 75Cadeira Especial Oeste (Vermelha): R$ 150 / R$ 75

CADEIRAS TÉRREASCadeira Térrea Bitso Leste (Azul): R$ 80 / R$ 40 Cadeira Térrea Oeste (Vermelha): R$ 80 / R$ 40​VENDA DE INGRESSOS PARA TORCIDA VISITANTEArquibancada Oeste Visitante (Vermelha): R$ 50 / R$ 25

CHECK INNo ato da compra, todos os torcedores deverão ler e aceitar o Termo de Consentimento e de Responsabilidade e assumir o compromisso de seguir todas as orientações contidas nele, além da realização do Check in Online antes de sua entrada ao Estádio. Não haverá a disponibilidade de check in presencial.

- Procedimentos para check in onlineOs torcedores que adquirirem ingressos se comprometem a enviar as seguintes informações e documentos através do e-mail [email protected]

- No título (“assunto”) do e-mail, identificar o jogo para o qual está sendo realizado o check in (exemplo: SPFC x BOTAFOGO-SP)- Nomes e sobrenomes dos torcedores que ingressarão no estádio;- Dados de contato (e-mail e/ou telefone);- Cópia do documento de identificação oficial (CPF e/ou RG ou documento oficial equivalente) de todos os torcedores;- Local: área, fileira e assento do ingresso adquirido;- Cópia do comprovante de vacinação completa (duas doses ou dose única)- Em caso de o torcedor ter tomado apenas uma dose da vacina deverá apresentar também cópia do teste PCR realizado até 48 horas antes do jogo ou resultado negativo de teste antígeno com até 24 horas de antecedência. Documento de identificação (CPF).