São Paulo x Botafogo-SP: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

O São Paulo vai atrás de mais uma vitória no Campeonato Paulista na partida contra o Botafogo-SP, neste sábado (19), às 16h, no Morumbi, pela 12ª rodada do estadual. O técnico Rogério Ceni deve fazer alguns testes na equipe pensando nas quartas de final do Paulista diante do São Bernardo. Sem Nestor suspenso, Andrés Colorado deve ganhara mais uma chance como titular. Uma ausência importante é do meia Gabriel Sara, que sofreu uma entorse no tornozelo direito na derrota para o Palmeiras. Além dele, Gabriel e Volpi seguem em tratamento no REFFIS e não jogam.

Uma novidade é o lateral-direito Igor Vinícius, que treinou normalmente com o elenco e deve ser relacionado. O jogador briga por posição com Rafinha, que vem de três jogos seguidos e deve ganhar um descanso. Já o Botafogo-SP ainda briga pela vaga nas quartas de final do Paulistão. O Pantera, para se classificar, precisa vencer e torcer para o Ituano não ganhar da Ponte Preta, ameaçada pelo rebaixamento, em Campinas. Em caso de empate contra o São Paulo, o Botafogo terá que torcer por uma derrota do Ituano diante da Ponte Preta e para o Mirassol não ganhar da Ferroviária.

Após 11 jogos, o Botafogo-SP ocupa a terceira colocação do Grupo C no Paulista, com 18 pontos –mesma pontuação do Ituano, segundo colocado, que leva vantagem nos critérios de desempate. O líder da chave é o Palmeiras, que soma 26 pontos, enquanto o Mirassol está na quarta posição com 17 pontos.

SÃO PAULO x BOTAFOGO-SPLocal: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)Data/Horário: 19/03/2022, às 16hÁrbitro: Thiago Luis ScarascatiAssistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Daniel Luis MarquesVAR: Rafael Gomes Felix da SilvaOnde acompanhar: Premiere, Paulistão Play, Youtube e em Tempo Real na parceria LANCE!/Voz do Esporte

SÃO PAULOJandrei; Rafinha (Igor Vinícius), Léo, Diego Costa e Welington; Pablo Maia (Luan), Igor Gomes e Andrés Colorado; Nikão (Alisson), Eder (Rigoni) e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.Desfalques: Volpi, Gabriel, Gabriel Sara (lesionados), Nestor (suspenso)

BOTAFOGO-SPDeivity; Joseph, Diego Guerra e Joaquim; Marlon, Tárik, Djalma e Fillipe Souto (Martinelli); Bruno Michel, Dudu e Hélio Paraíba. Técnico: Leandro Zago.