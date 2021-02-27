São Paulo x Botafogo-SP: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Na estreia do Campeonato Paulista de 2021, o São Paulo recebe o Botafogo-SP neste domingo, às 19h (horário de Brasília), no estádio do Morumbi. A partida marca não só o começo de uma nova temporada, mas também a estreia no treinador Hernán Crespo no comando do Tricolor Paulista.Com um novo técnico, ainda existem muitas dúvidas a respeito de quem será escalado no São Paulo e como o tive de jogar. Entretanto, é possível que o treinador aproveite o esquema utilizado por Vizolli na última quinta-feira (25), diante do Flamengo e entre em campo com três zagueiros.

O Tricolor fez somente uma contratação até o momento, o atacante Bruno Rodrigues, que jogou na última temporada pela Ponte Preta. O time, porém, não contará com o volante Luan, que não foi inscrito no campeonato devido a algumas sondagens que recebeu de outros clubes.Do outro lado, o Botafogo-SP fez grandes investimentos para a disputa do Paulistão. Além do novo treinador, Alexandre Gallo, e do dirigente Paulo Pelaipe, a equipe contratou 17 jogadores para defenderem o clube na temporada de 2021.

FICHA TÉCNICASÃO PAULO X BOTAFOGO-SPLocal: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)Data/Horário: 28 de fevereiro de 2021 (domingo), às 19h (de Brasília)Árbitro: Salim Fende ChavezAssistentes: Fabrini Bevilaqua Costa, Risser Jarussi Corrêa e Rafael Gomes Felix da SilvaVAR: Raphael ClausOnde acompanhar: Premiere e Tempo Real no LANCE!

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Diego Costa, Arboleda e Bruno Alves; Igor Vinícius, Liziero, Tchê Tchê, Daniel Alves e Reinaldo; Luciano e Pablo. Técnico: Hernán CrespoDesfalques: Luan (não foi inscrito na competição)