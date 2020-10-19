São Paulo x Binacional: prováveis times, desfalques e onde assistir

Na noite da próxima terça-feira, às 21h30, São Paulo e Binacional dão adeus à Copa Libertadores. No Morumbi, as equipes se enfrentam de olho na vaga do terceiro colocado do Grupo D para a segunda fase da Copa Sul-Americana. O Tricolor pode entrar em campo com um time misto, mas o técnico Fernando Diniz fez o mistério e não confirmou a escalação.Data/Horário: 20/10/2020, às 21h30 (horário de Brasília)Local: Morumbi, em São Paulo (SP)Árbitro: Facundo Tello (ARG)Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Pablo Gonzalez (ARG)Onde acompanhar: Conmebol TV, Fox Sports e tempo real do LANCE!
SÃO PAULOTiago Volpi, Daniel Alves, Bruno Alves, Diego Costa (Arboleda) e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê, Igor Gomes e Gabriel Sara; Brenner (Toró) e Pablo. Técnico: Fernando Diniz
Desfalques: Liziero, Walce, Rojas, Lucas Perri, Juanfran, Hernanes e Igor Vinícius (departamento médico)
BINACIONALRaúl Fernández; Diego Angles, Ángel Pérez, John Fajardo e Jeickson Reyes; Camilo Mancilla, Yorkman Tello, Roque Guachire e Dahwling Leudo; Pablo Labrin e Sebastián Gularte. Técnico: Javier Arce