futebol

São Paulo x Binacional: prováveis times, desfalques e onde assistir

Na noite da próxima terça, às 21h30, o Tricolor se despede da Copa Libertadores contra o Binacional, do Peru. Partida vale vaga na segunda fase da Copa Sul-Americana...
LanceNet

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 19:48

Crédito: No jogo de ida, no Peru, o São Paulo foi derrotado, por 2 a 1 (ERNESTO BENAVIDES / AFP
Na noite da próxima terça-feira, às 21h30, São Paulo e Binacional dão adeus à Copa Libertadores. No Morumbi, as equipes se enfrentam de olho na vaga do terceiro colocado do Grupo D para a segunda fase da Copa Sul-Americana. O Tricolor pode entrar em campo com um time misto, mas o técnico Fernando Diniz fez o mistério e não confirmou a escalação.Data/Horário: 20/10/2020, às 21h30 (horário de Brasília)Local: Morumbi, em São Paulo (SP)Árbitro: Facundo Tello (ARG)Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Pablo Gonzalez (ARG)Onde acompanhar: Conmebol TV, Fox Sports e tempo real do LANCE!
SÃO PAULOTiago Volpi, Daniel Alves, Bruno Alves, Diego Costa (Arboleda) e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê, Igor Gomes e Gabriel Sara; Brenner (Toró) e Pablo. Técnico: Fernando Diniz
Desfalques: Liziero, Walce, Rojas, Lucas Perri, Juanfran, Hernanes e Igor Vinícius (departamento médico)
BINACIONALRaúl Fernández; Diego Angles, Ángel Pérez, John Fajardo e Jeickson Reyes; Camilo Mancilla, Yorkman Tello, Roque Guachire e Dahwling Leudo; Pablo Labrin e Sebastián Gularte. Técnico: Javier Arce

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

