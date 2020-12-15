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futebol

São Paulo x Atlético-MG: Tricolor não tem resultados positivos de Covid-19

Elenco são-paulino passou por testes na última segunda-feira e não teve casos positivos. Fernando Diniz não terá Luciano, machucado, e Pablo deve ser o seu substituto...
LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2020 às 16:20

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 16:20

Crédito: Twitter/São Paulo
O São Paulo não terá desfalques por conta do novo coronavírus para enfrentar o Atlético-MG, nesta quarta-feira (16), às 21h30, no Morumbi. Todos os atletas foram testados na última segunda-feira e os resultados deram negativo para a doença. Desde o começo da pandemia e a volta das competições, apenas Tchê Tchê testou positivo.
São Paulo x Atlético-MG: veja quem pode brilhar, o que está em jogo e estatísticasA única baixa para a 'decisão' contra o Galo é o atacante Luciano. Ele lesionou a coxa esquerda contra o Corinthians, e será desfalque. Pablo deve ser o seu substituto. O elenco são-paulino realizou o último treinamento nesta terça-feira, dando os toques finais para o duelo decisivo.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Com Luciano, Walce e Liziero machucados, uma provável escalação tem: Volpi ;Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Pablo e Brenner. Com 50 pontos ganhos no Brasileirão, o São Paulo está com quatro de vantagem para o Atlético-MG, vice-líder, com 46. Caso vença, o Tricolor voltará a abrir sete pontos de vantagem em relação aos mineiros.

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