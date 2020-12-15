São Paulo x Atlético-MG: Tricolor não tem resultados positivos de Covid-19

Crédito: Twitter/São Paulo

O São Paulo não terá desfalques por conta do novo coronavírus para enfrentar o Atlético-MG, nesta quarta-feira (16), às 21h30, no Morumbi. Todos os atletas foram testados na última segunda-feira e os resultados deram negativo para a doença. Desde o começo da pandemia e a volta das competições, apenas Tchê Tchê testou positivo.

São Paulo x Atlético-MG: veja quem pode brilhar, o que está em jogo e estatísticasA única baixa para a 'decisão' contra o Galo é o atacante Luciano. Ele lesionou a coxa esquerda contra o Corinthians, e será desfalque. Pablo deve ser o seu substituto. O elenco são-paulino realizou o último treinamento nesta terça-feira, dando os toques finais para o duelo decisivo.

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