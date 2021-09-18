São Paulo x Atlético-GO: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

São Paulo e Atlético-GO se enfrentam neste domingo (19), às 16h, no Morumbi, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor está na 16ª colocação com 22 pontos, enquanto o Dragão é o 10º colocado, somando 26 pontos no torneio nacional. O técnico Hernán Crespo terá à disposição o volante Gabriel e o atacante Calleri, reforços da equipe que não puderam atuar contra o Fortaleza, na Copa do Brasil, por não estarem inscritos na competição. Em compensação, Miranda, Benítez e Igor Gomes não jogam pois estão suspensos.
O Tricolor busca manter a invencibilidade contra o Atlético-GO na história, já que em cinco jogos, nunca perdeu para o Dragão, com três vitórias e dois empates. Além disso, uma vitória servirá para dar tranquilidade ao time de Hernán Crespo, quem vem sob pressão.
O Atlético-GO não perde há sete partidas, mas só venceu duas nesse período, com outros cinco empates. O técnico Eduardo Barroca terá o retorno dos atacantes Janderson e André Luís. Em contrapartida, o meia João Paulo e o atacante Zé Roberto, estão suspensos e não jogam.
SÃO PAULO X ATLÉTICO-GOLocal: MorumbiData e horário: 19 de setembro de 2021, às 16hÁrbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Lorival Cândido das Flores (RN)VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)Onde acompanhar: TV Globo (SP, GO, RS, PR, GO, TO, MT, MS, AL, CE e PE), Premiere e Tempo Real e em áudio na parceria LANCE!/Voz do Esporte
SÃO PAULOTiago Volpi; Arboleda, Bruno Alves e Léo; Igor Vinicius, Reinaldo, Luan, Liziero (Gabriel) e Gabriel Sara; Éder e Rigoni. Técnico: Hernán CrespoDesfalques: Orejuela e William (lesionados)Suspensos: Miranda e Igor Gomes (Ambos pelo 3º Amarelo), Benítez (punido pelo STJD)Pendurados: Rigoni, Léo, Luan, Luciano, Crespo (técnico), Galeano, Gabriel Sara e Rodrigo NestorVoltam de suspensão: Igor Vinícius (3º Amarelo)
ATLÉTICO-GOFernando Miguel; Arnaldo, Wanderson, Éder e Natanael; Willian Maranhão, Baralhas e Rickson; André Luís, Montenegro (Lucão) e Janderson. Técnico: Eduardo Barroca.Suspensos: Zé Roberto e João Paulo (Ambos pelo 3º Amarelo)Pendurados: Willian Maranhão, Igor Cariús, Wanderson e BaralhasVoltam de suspensão: -