São Paulo x Athletico-PR: veja preços dos ingressos e como comprar

O São Paulo iniciou a venda de ingressos para a partida contra o Athletico-PR, neste domingo (10), às 18h, no Morumbi, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Será a primeira partida do Tricolor em casa após o vice-campeonato estadual. Por enquanto, somente os sócios-torcedores podem comprar entradas, pelo site da Total Acesso. A venda para o público em geral terá início às 10h da quinta-feira (07). O ingresso mais barato é do setor popular, que custa R$ 20, com meia-entrada a R$ 10, localizado na Arquibancada Norte, antiga Amarela.
Já o setor mais caro é o Camarote dos Ídolos, que custará R$ 250 para este confronto. A torcida do Athletico terá que embolsar R$ 60, meia R$ 30, para ver a partida no setor visitante. No dia do jogo (10/04), a venda acontecerá na bilheteria 5 do estádio do Morumbi (portão 15-A), das 13h às 18h45.VEJA PREÇOS E ORIENTAÇÕES DOS INGRESSOS PARA SÃO PAULO X ATHLETICO-PR
ARQUIBANCADAS
Arquibancada Norte – Setor Popular (Amarela) > R$ 20 / R$ 10 meiaArquibancada Sul (Laranja) > R$ 40 / R$ 20 meiaArquibancada Bitso Leste (Azul) > R$ 60 / R$ 30 meiaArquibancada Oeste (Vermelha) > R$ 60 / R$ 30 meia
CADEIRAS SUPERIORESCadeira Superior Norte (Amarela) > R$ 100 / R$ 50 meiaCadeira Superior Sul (Laranja) > R$100 / R$ 50 meiaCadeira Superior Sul Premium (Laranja) > R$ 100 / R$ 50 meiaCadeira Especial Leste (Azul) > R$ 150 / R$ 75 meiaCadeira Especial Oeste (Vermelha) > R$ 150/ R$ 75 meia
CADEIRAS TÉRREASCadeira Térrea Bitso Leste (Azul) > R$ 100 / R$ 50 meiaCadeira Térrea Oeste (Vermelha) > R$ 100 / R$ 50 meia
CAMAROTE DOS ÍDOLOSA partir das 20h de 05/04 em spfc.totalacesso.com > R$ 250 O acesso ao camarote ocorrerá pelo Portão 5-A, com abertura exclusiva antecipada a partir das 16h.
> VENDA DE INGRESSOS PARA TORCIDA VISITANTEArquibancada Oeste Visitante (Vermelha) > R$ 60 / R$ 30 meia