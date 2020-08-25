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futebol

São Paulo x Athletico-PR: prováveis times, desfalques e onde acompanhar

Partida antecipada da 11ª rodada do Brasileirão não terá transmissão na TV. LANCE! fará tempo real com todas as informações do duelo no Morumbi...

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 17:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 ago 2020 às 17:57
Crédito: Bruno Riganti/Photo Premium/Lancepress!
São Paulo e Athletico-PR se enfrentam às 19h desta quarta-feira, no Morumbi, em jogo antecipado da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro para que a tabela da Libertadores seja acomodada no calendário tricolor.
A partida será vista por pouquíssimas pessoas, já que não haverá público no estádio devido à pandemia e nem transmissão de TV. A Globo, que tem os direitos de transmissão em TV aberta dos dois clubes, não vai exibir a partida. Ela também não pode ser exibida na TV fechada, já que o São Paulo tem acordo com o Sportv e o Athletico-PR, com a Turner, e nem em pay-per-view, já que o São Paulo tem acordo com o Premiere e o Athletico-PR, com ninguém.Após iniciar o Brasileirão com duas vitórias, o Furacão acumula três derrotas seguidas e tenta se recuperar. A equipe conta com dois reforços conhecidos da torcida do São Paulo: o atacante Bissoli, recuperado de lesão, e o técnico Dorival Júnior, que volta a comandar a equipe após se recuperar da Covid-19.
Já o São Paulo de Fernando Diniz vem de empate com o Bahia em casa e vitória como visitante contra um frágil Sport. A partida desta quinta aumenta o nível de exigência e pode ser decisiva para Fernando Diniz voltar a ter paz. Se vencer, o time chegará aos dez pontos e colará no líder Internacional, que tem 12.
Veja todas as informações sobre o jogo:
Data/Horário: 26/8/2020, às 19hLocal: Morumbi, em São Paulo (SP)Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)Assistentes: Michael Correia (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)Árbitro de vídeo: Ednilson Corona (SP)Onde acompanhar: Não haverá transmissão na TV, mas o LANCE! acompanhará em tempo real
SÃO PAULO: Tiago Volpi, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Gabriel Sara; Luciano, Vitor Bueno e Pablo. Técnico: Fernando Diniz.Desfalques: Walce, Rojas e Paulinho Boia (machucados)Pendurado: Reinaldo
ATHLETICO-PR: Santos; Khellven, Lucas Halter, Pedro Henrique e Abner; Wellington; Richard, Léo Cittadini, Geuvânio e Pedrinho; Bissoli. Técnico: Dorival Júnior.Desfalques: Thiago Heleno, Erick, Nikão, Felipe Aguilar e Vitinho (machucados)Pendurados: Wellington e Thiago Heleno.

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