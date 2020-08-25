São Paulo x Athletico-PR: prováveis times, desfalques e onde acompanhar

São Paulo e Athletico-PR se enfrentam às 19h desta quarta-feira, no Morumbi, em jogo antecipado da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro para que a tabela da Libertadores seja acomodada no calendário tricolor.
A partida será vista por pouquíssimas pessoas, já que não haverá público no estádio devido à pandemia e nem transmissão de TV. A Globo, que tem os direitos de transmissão em TV aberta dos dois clubes, não vai exibir a partida. Ela também não pode ser exibida na TV fechada, já que o São Paulo tem acordo com o Sportv e o Athletico-PR, com a Turner, e nem em pay-per-view, já que o São Paulo tem acordo com o Premiere e o Athletico-PR, com ninguém.Após iniciar o Brasileirão com duas vitórias, o Furacão acumula três derrotas seguidas e tenta se recuperar. A equipe conta com dois reforços conhecidos da torcida do São Paulo: o atacante Bissoli, recuperado de lesão, e o técnico Dorival Júnior, que volta a comandar a equipe após se recuperar da Covid-19.
Já o São Paulo de Fernando Diniz vem de empate com o Bahia em casa e vitória como visitante contra um frágil Sport. A partida desta quinta aumenta o nível de exigência e pode ser decisiva para Fernando Diniz voltar a ter paz. Se vencer, o time chegará aos dez pontos e colará no líder Internacional, que tem 12.
Veja todas as informações sobre o jogo:
Data/Horário: 26/8/2020, às 19hLocal: Morumbi, em São Paulo (SP)Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)Assistentes: Michael Correia (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)Árbitro de vídeo: Ednilson Corona (SP)Onde acompanhar: Não haverá transmissão na TV, mas o LANCE! acompanhará em tempo real
SÃO PAULO: Tiago Volpi, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Gabriel Sara; Luciano, Vitor Bueno e Pablo. Técnico: Fernando Diniz.Desfalques: Walce, Rojas e Paulinho Boia (machucados)Pendurado: Reinaldo
ATHLETICO-PR: Santos; Khellven, Lucas Halter, Pedro Henrique e Abner; Wellington; Richard, Léo Cittadini, Geuvânio e Pedrinho; Bissoli. Técnico: Dorival Júnior.Desfalques: Thiago Heleno, Erick, Nikão, Felipe Aguilar e Vitinho (machucados)Pendurados: Wellington e Thiago Heleno.