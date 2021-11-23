São Paulo x Athletico-PR: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Nesta quarta-feira (24), às 21h30, São Paulo e Athletico-PR se enfrentam pela 34ª rodada do Brasileirão, no Morumbi. O São Paulo é o 14º colocado, com 41 pontos, enquanto o Furacão é o 13º, com o mesmo número de pontos. Para o duelo, cerca de 16 mil ingressos foram vendidos. Para essa partida, o São Paulo terá o retorno do atacante Calleri, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Palmeiras, no Allianz Parque. Ele deve formar a dupla de ataque com Rigoni.

O time também tem desfalques, como os atacantes Luciano, que passou por uma cirurgia no punho e Eder, suspenso. Além deles, Luan, William, Walce e Galeano, lesionados, não jogam.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! Já o Athletico-PR, campeão da Sul-Americana no último sábado, diante do Red Bull Bragantino, pode poupar alguns jogadores para essa partida. Nomes como Nico Hernández, Marcinho, Léo Cittadini, David Terans e Nikão têm chances de serem preservados.

O Furacão quer a vitória para se afastar da zona de rebaixamento e ter mais tranquilidade para se preparar para outra final: a da Copa do Brasil, diante do Atlético-MG. Vale destacar que o Furacão já está garantido na Libertadores de 2022 pelo título da Sula.

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SÃO PAULO X ATHLÉTICO-PRLocal: Morumbi, em São Paulo (SP)Data/Horário: 24/11/2021, às 21h30Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo Calza (RS)VAR: Daniel Nobre Bins (RS)Onde acompanhar: TV Globo (PR e SP) e Tempo Real na parceria LANCE!/Voz do Esporte

SÃO PAULOVolpi; Igor Vinicius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Gabriel Sara e Vitor Bueno; Rigoni e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Desfalques: Luciano, Luan, William, Walce e Galeano (lesionados)Suspensos: Eder (3º Amarelo)Pendurados: Benítez, Liziero, Arboleda, Gabriel Neves, Marquinhos, Luan e LucianoVolta de suspensão: Calleri (Cartão Vermelho)

ATHLETICO-PRSantos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolas (Nico Hernández); Khellven (Marcinho), Erick, Christian (Cittadini) e Abner Vinícius; Pedro Rocha (Nikão), Carlos Eduardo (Terans) e Renato Kayzer. Técnico: Alberto Valentim.

Desfalques: - Pendurados: -Volta de suspensão: Thiago hele