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São Paulo x América-MG: prováveis escalações, desfalques e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Partida atrasada válida pela 19ª rodada será disputada nesta quarta-feira (22), no Morumbi. Confronto pode aproximar as equipes na tabela ou fazer o São Paulo deslanchar...
LanceNet

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Publicado em 

21 set 2021 às 19:22

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 19:22

Crédito: ANTONIO CICERO/ PHOTOPRESS
Nesta quarta-feira (22), o São Paulo recebe o América-MG no Morumbi, em partida atrasada da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Oficialmente encerrando o primeiro turno, as equipes travam um confronto direto e decisivo na tabela do Brasileirão, um 'jogo de seis pontos'.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Após os resultados da 21ª rodada, disputados no último fim de semana, a distância entre as equipes aumentou consideravelmente, e o São Paulo conseguiu tranquilidade momentânea na tabela.
Antes na 16ª posição, apenas um ponto à frente do então 17º colocado, justamente o América-MG, o Tricolor conseguiu subir de posição após vencer o Atlético-GO e ocupa, atualmente, o 12º lugar, três pontos fora do Z4.
Assim, o São Paulo pode consolidar sua recuperação com uma vitória, podendo até mesmo chegar à nona posição, dependendo apenas de outros resultados e do saldo de gols, que seria necessário para ultrapassar o atual nono colocado, o Cuiabá, já que os clubes empatariam na quantidade de vitórias.
Entretanto, mesmo ocupando a 18ª posição após empatar com o Corinthians, o Coelho precisa apenas de uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Com 22 pontos conquistados, caso vença, o América-MG empataria em pontos com o Tricolor, mas passaria em saldo de gols já que o número de vitórias também ficaria igual.SÃO PAULO X AMÉRICA-MGLocal: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)Data e horário: 22 de setembro de 2021, às 20h30Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC), Tiaggo Americano Labes (SC) e Ilbert Stevam da Silva (SP)VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)Onde acompanhar: Premiere, Tempo Real e em áudio na parceria LANCE!/Voz do Esporte.
SÃO PAULO​Tiago Volpi; Galeano, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Luan, Liziero, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara (Benítez); Luciano e Rigoni.Técnico: Hernán CrespoDesfalques: William e Orejuela (lesão), Igor Vinícius (recuperação após pancada no olho)
AMÉRICA-MGMatheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva, Marlon; Lucas Kal, Juninho, Ademir; Mauro Zárate, Felipe Azevedo (Fabrício Daniel), Ribamar (Berrío). Técnico: Vagner ManciniDesfalque: Lucas Kal (não pode jogar por questões contratuais) (suspenso)

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