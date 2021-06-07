São Paulo x 4 de Julho-PI: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Rubens Chiri/São Paulo

São Paulo e 4 de Julho-PI se enfrentam nesta terça-feira (08), às 19h, no Morumbi, pela terceira fase da Copa do Brasil de 2021. A partida de ida terminou com vitória do Colorado por 3 a 2, em Teresina. VEJA A TABELA DA COPA DO BRASIL 2021

Por conta disso, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para se clasifcar às oitavas de final da competição. Se vencer somente por um gol, a decisão será nos pênaltis. Caso empate ou perca, a vaga ficará com os piauienses.

Gabriel Jesus está insatisfeito! Veja como está a situação de cada convocado em seu determinado clube O São Paulo deve vir para o confronto coma equipe considerada titular, até para evitar a eliminação na competição mata-mata. O time terá o retorno do técnico Hernán Crespo, que não dirigiu a equipe na derrota para o Atlético-GO, por 2 a 0, no último sábado (05), em Goiânia, já que estava gripado.

No entanto, os desfalques ainda continuam atrapalhando o Tricolor. Crespo não poderá contar com Luan, Daniel Alves e Benítez, todos lesionados. Além deles, Arboleda na seleção do Equador, e Liziero, na seleção olímpica do Brasil, também estão fora.

Já o 4 de Julho-PI vem de de empate sem gols contra o Juventude Samas, pela Série D do Campeonato Brasileiro. A partida marcou o retorno do 4 de Julho à competição nacional depois de três anos afastado. Esquerdinha, que não atuou com o grupo no Maranhão, foi reintegrado ao grupo.

SÃO PAULO X 4 DE JULHO-PILocal: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)Data/Horário: 08 de junho de 2021 (terça-feira), às 19h (de Brasília)Arbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)VAR: Não temOnde acompanhar: SporTV, Premiere e Tempo Real do LANCE!

SÃO PAULOVolpi, Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Shaylon (Igor Gomes), Rodrigo Nestor, Gabriel Sara e Reinaldo; Luciano e Eder (Rojas). Técnico: Hernán Crespo.Desfalques: Luan, Daniel Alves e Benítez (lesionados), Arboleda (seleção equatoriana) e Liziero (seleção olímpica do Brasil)