São Paulo volta aos treinos já de olho no Flamengo; veja provável time

O São Paulo voltou aos trabalhos no CT da Barra Funda após folgar no último domingo. Já pensando no duelo contra o Flamengo, na próxima quarta, o técnico Fernando Diniz iniciou os preparativos para o duelo de quartas de final da Copa do Brasil. A novidade na equipe será o retorno do meia Daniel Alves, que cumpriu suspensão no último fim de semana e não jogou contra o Goiás. Em crescente no Campeonato Brasileiro e motivado após golear o Flamengo há exatos oito dias, o São Paulo está de olho na classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Na manhã desta segunda, a comissão técnica 'ganhou' o reforço de Gabriel Sara - que deixou o campo no último sábado com um trauma no quadril e poderia ser um problema.
Como o garoto trabalhou sem restrições com os demais companheiros no CT da Barra Funda, a tendência é de que ele seja titular no Maracanã. O camisa 10 Daniel Alves, desfalque no último sábado por conta do terceiro cartão amarelo, também volta ao time. Sendo assim, a única dúvida está na lateral-direita, com Igor Vinícius ou Juanfran. O espanhol foi titular no fim de semana e deu uma assistência para gol, em uma de suas melhores atuações pelo clube do Morumbi. Sendo assim, uma provável escalação do Tricolor para enfrentar o Flamengo, na quarta, tem Tiago Volpi; Juanfran (Igor Vinícius), Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Luciano.
O jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil será disputado na próxima quarta, às 21h30, no Maracanã. O confronto de volta acontece na semana seguinte, no estádio do Morumbi. Importante ressaltar que não existe o critério do gol qualificado fora de casa neste torneio.