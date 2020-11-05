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São Paulo volta aos treinos após eliminação na Sul-Americana

Reservas do Tricolor trabalharam com bola no CT da Barra Funda, enquanto os titulares fizeram exercícios regenerativo. Equipe joga sábado, contra o Goiás, pelo Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2020 às 16:38

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 16:38

Crédito: São Paulo vai em busca de uma vitória contra o Goiás, sábado, no Morumbi (Érico Leonan/saopaulofc.net
Um dia depois da eliminação traumática para o Lanús na Copa Sul-Americana, o São Paulo voltou aos treinos no CT da Barra Funda. Recuperados de lesão, Igor Vinícius, Hernanes e Juanfran trabalharam com bola junto com o restante dos jogadores que não iniciaram o jogo contra os argentinos, na última quarta. Os titulares fizeram exercícios regenerativos.
O Tricolor não terá tempo para lamentar a queda na competição continental. Já no sábado, a equipe volta a campo para enfrentar o Goiás, na abertura do returno do Campeonato Brasileiro, e vai em busca das primeiras colocações. Hoje, embora esteja na quinta colocação, o São Paulo é o dono do melhor aproveitamento do torneio, com 62,5% dos pontos conquistados.
Pensando nisso, a comissão técnica já realizou uma atividade de olho na partida do fim de semana. Sob a supervisão de Fernando Diniz e seus auxiliares, os reservas realizaram alguns exercícios técnicos de passes, finalizações e cruzamentos.
Enquanto isso, os atletas que iniciaram a partida contra o Lanús, ficaram sob os cuidados dos fisioterapeutas e preparadores físicos nos exercícios regenerativos. Exceção ao lateral Daniel Alves, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o São Paulo não tem desfalques para o fim de semana e deve ir a campo com o time completo.

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