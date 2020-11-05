São Paulo volta aos treinos após eliminação na Sul-Americana

Crédito: São Paulo vai em busca de uma vitória contra o Goiás, sábado, no Morumbi (Érico Leonan/saopaulofc.net

Um dia depois da eliminação traumática para o Lanús na Copa Sul-Americana, o São Paulo voltou aos treinos no CT da Barra Funda. Recuperados de lesão, Igor Vinícius, Hernanes e Juanfran trabalharam com bola junto com o restante dos jogadores que não iniciaram o jogo contra os argentinos, na última quarta. Os titulares fizeram exercícios regenerativos.

O Tricolor não terá tempo para lamentar a queda na competição continental. Já no sábado, a equipe volta a campo para enfrentar o Goiás, na abertura do returno do Campeonato Brasileiro, e vai em busca das primeiras colocações. Hoje, embora esteja na quinta colocação, o São Paulo é o dono do melhor aproveitamento do torneio, com 62,5% dos pontos conquistados.

Pensando nisso, a comissão técnica já realizou uma atividade de olho na partida do fim de semana. Sob a supervisão de Fernando Diniz e seus auxiliares, os reservas realizaram alguns exercícios técnicos de passes, finalizações e cruzamentos.