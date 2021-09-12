São Paulo volta aos gramados em partida importante do Brasileirão contra o Fluminense

Crédito: Rubens Chiri/Saopaulofc.net

Neste domingo (12), o São Paulo encerra seu período sem jogos e volta aos gramados. Enfrentando o Fluminense, no Maracanã, às 20h30, o Tricolor paulista tem uma missão importante pela frente, disputando pontos cruciais para sua sequência no campeonato.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Diante da equipe carioca, o São Paulo tem um 'jogo de seis pontos'. Atualmente na 16ª colocação, com 22 pontos somados, uma vitória pode colocar a equipe na 9ª posição, dependendo do resultado as outras equipes.

Com uma vitória colocando o time com 25 pontos no campeonato, o Tricolor pode empatar em pontos com o Fluminense caso vença a partida.

Uma derrota, porém, complica muito o Tricolor paulista. Além de se distanciar da parte de cima da tabela, o time pode ficar ainda mais próximo da zona de rebaixamente, que tem, na 17ª posição, o América-MG, apenas um ponto atrás do São Paulo.