São Paulo volta aos gramados em partida importante do Brasileirão contra o Fluminense

Neste domingo (12), o São Paulo encerra seu período sem jogos e volta aos gramados. Enfrentando o Fluminense, no Maracanã, às 20h30, o Tricolor paulista tem uma missão importante pela frente, disputando pontos cruciais para sua sequência no campeonato.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Diante da equipe carioca, o São Paulo tem um 'jogo de seis pontos'. Atualmente na 16ª colocação, com 22 pontos somados, uma vitória pode colocar a equipe na 9ª posição, dependendo do resultado as outras equipes.
Com uma vitória colocando o time com 25 pontos no campeonato, o Tricolor pode empatar em pontos com o Fluminense caso vença a partida.
Uma derrota, porém, complica muito o Tricolor paulista. Além de se distanciar da parte de cima da tabela, o time pode ficar ainda mais próximo da zona de rebaixamente, que tem, na 17ª posição, o América-MG, apenas um ponto atrás do São Paulo.
O time do Morumbi, porém, tem um jogo a menos, justamente um confronto direto com o Coelho, pela 19ª rodada, sendo uma partida decisiva para se distanciar de vez do Z4 ou, ainda, entrar nele.Assim, o São Paulo entra em campo neste domingo (12), às 20h30, no Maracanã, com uma missão importante para se aproximar do topo da tabela e se distanciar ainda mais da briga contra o rebaixamento.