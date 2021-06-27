São Paulo volta ao Castelão para enfrentar o Ceará após polêmica e possível anulação de jogo; relembre

O São Paulo volta ao Castelão para enfrentar o Ceará, neste domingo, às 20h30, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O último duelo das equipes no estádio foi marcado por uma grande polêmica da arbitragem.

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Pelo primeiro turno do Brasileirão de 2020, as equipes ficaram no empate por 1 a 1 em 26 de novembro. O lance polêmico aconteceu aos doze minutos do segundo tempo, quando Pablo, em posição de impedimento, aproveitou chute desviado na zaga do Ceará e marcou. A arbitragem deu impedimento, mas após contato com o VAR, confirmou o gol e deixou o Ceará dar o reinício do jogo. O problema é que depois o juiz voltou atrás e marcou novamente a posição irregular. Isso pode caracterizar o erro de direito, quando o árbitro erra na aplicação de uma regra e muda uma marcação de campo após permitir o reinício do jogo.

SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO A CBF admitiu em nota oficial publicada em seu site no dia seguinte ao jogo, que houve um erro de comunicação entre o VAR e o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães no gol anulado do São Paulo no empate por 1 a 1 contra o Ceará, no Castelão.

De acordo com a CBF, 'uma comunicação paralela, mantida entre o árbitro central e o quarto árbitro, a respeito da aplicação de um cartão amarelo para um jogador do Ceará, prejudicou a comunicação que vinha sendo mantida entre o árbitro de campo e o VAR. E fez com que o árbitro central não ouvisse a solicitação da cabine do VAR e autorizasse o reinício da partida'. Na época, o LANCE! chegou a ouvir especialistas em direito esportivo sobre a possibilidade da anulação. O São Paulo até pensou em pedir anulação da partida, mas não deu procedimento ao pedido. Em nota divulgada em seu site, o clube afirmou que sabe que houve impedimento no lance e que a decisão correta seria a anulação do gol, “mas alerta que isso não implica na inexistência do indiscutível erro de direito que veio a seguir”.