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São Paulo volta a enfrentar o Corinthians, mas em situação completamente diferente

No último confronto entre as equipes, em maio, o Tricolor chegava embalado em uma ótima campanha no Paulistão. Desta vez, porém, a equipe chega em um momento ruim...

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2021 às 08:00
Crédito: Rodrigo Corsi/Paulistão
Nesta quarta-feira (30), o São Paulo vai à Neo Química Arena para enfrentar o Corinthians, pela oitava rodada do Brasileirão. O último confronto entre as duas equipes terminou em um empate por 2 a 2, mas, embora tenha tido o mesmo cenário, teve um contexto muito diferente antes da bola rolar.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
O último Majestoso, disputado no dia 2 de maio deste ano, foi válido pela décima rodada da fase de grupos do Paulistão.
Para a partida em questão, o Tricolor chegou em um momento excelente, sendo o líder geral do campeonato, com sete vitórias, um empate e uma derrota após nove jogos disputados. Com 20 gols marcados nestas nove partidas, o São Paulo era o líder da artilharia na competição.
O jogo terminou em 2 a 2 e, na sequência do torneio, o Tricolor seguiu com a melhor campanha e saiu campeão após enfrentar a Ferroviária, o Mirassol e o Palmeiras na fase de mata-mata.
No próximo confronto entre os dois times, a situação do São Paulo é diferente. O Tricolor vive um momento ruim no início do Brasileirão, sem vencer nenhuma partida nas primeiras sete rodadas do campeonato.
Ao todo, o São Paulo acumula três derrotas e quatro empates, somando quatro pontos dos 21 disputados até o momento. É o pior início de Brasileirão do clube na história dos pontos corridos.Em situação bem diferente da que esteva antes do último Majestoso, o São Paulo entra em campo às 20h30 desta quarta-feira (30), na Neo Química Arena, em busca de uma recuperação no Campeonato Brasileiro.

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