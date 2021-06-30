São Paulo volta a enfrentar o Corinthians, mas em situação completamente diferente

Crédito: Rodrigo Corsi/Paulistão

Nesta quarta-feira (30), o São Paulo vai à Neo Química Arena para enfrentar o Corinthians, pela oitava rodada do Brasileirão. O último confronto entre as duas equipes terminou em um empate por 2 a 2, mas, embora tenha tido o mesmo cenário, teve um contexto muito diferente antes da bola rolar.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O último Majestoso, disputado no dia 2 de maio deste ano, foi válido pela décima rodada da fase de grupos do Paulistão.

Para a partida em questão, o Tricolor chegou em um momento excelente, sendo o líder geral do campeonato, com sete vitórias, um empate e uma derrota após nove jogos disputados. Com 20 gols marcados nestas nove partidas, o São Paulo era o líder da artilharia na competição.

O jogo terminou em 2 a 2 e, na sequência do torneio, o Tricolor seguiu com a melhor campanha e saiu campeão após enfrentar a Ferroviária, o Mirassol e o Palmeiras na fase de mata-mata.

No próximo confronto entre os dois times, a situação do São Paulo é diferente. O Tricolor vive um momento ruim no início do Brasileirão, sem vencer nenhuma partida nas primeiras sete rodadas do campeonato.