São Paulo vive jejum de 'gols nacionais' na temporada; entenda

O São Paulo vive um momento curioso em seu ataque. Há mais um mês, mais precisamente no dia 19 de setembro, Luciano marcou na vitória contra o Atlético-GO, no Morumbi. Esse gol foi o último 'tento brasileiro' do Tricolor até aqui. De lá para cá, os quatro gols marcados pelo São Paulo nas sete partidas que disputou foram marcados por estrangeiros. Os argentinos Calleri (três) e Rigoni (um) foram os autores dos tentos do clube do Morumbi nesse período. Calleri fez contra Santos (1 a 1), Ceará (1 a 1) e Corinthians (1 a 0), enquanto Rigoni marcou contra a Chapecoense (1 a 1).
Sem a dupla, que está lesionada, o São Paulo perdeu para o Red Bull Bragantino por 1 a 0, no último domingo. O ataque do Tricolor, inclusive, é o segundo pior do Campeonato Brasileiro, com 22 gols em 28 jogos, média de apenas 0,78 por partida. Apenas o Sport, com 14 tentos, tem ataque pior.
Além do mais, o maior finalizador do São Paulo é apenas o 19º entre todos os jogadores do campeonato. Rigoni, com 25 finalizações, é o jogador do Tricolor mais chutes. O argentino também o artilheiro da equipe no torneio, mas com apenas quatro gols marcados, sendo o 25º artilheiro da competição.
- Ao menos estamos finalizando muito. Contra o Ceará, fizemos um gol. Contra o Corinthians, fizemos gol. Hoje tivemos situações claras, mas está faltando tranquilidade. Um pouquinho mais de calma. Foi ansiedade do Pablo e do Luciano, os dois querendo fazer o gol. Acho que precisamos ter um pouquinho mais de calma na hora de fazer o gol, da conclusão - afirmou o técnico Rogério Ceni após a partida contra o Red Bull Bragantino.
VEJA A SECA DE 'GOLS NACIONAIS' DO SÃO PAULO22/09/2021 - São Paulo 0 x 0 América-MG 25/09/2021 - São Paulo 0 x 0 Atlético-MG 03/10/2021 - Chapecoense 1 x 1 São Paulo - Rigoni (argentino)07/10/2021 - São Paulo 1 x 1 Santos - Calleri (argentino)11/10/2021 - Cuiabá 0 x 0 São Paulo14/10/2021 - São Paulo 1 x 1 Ceará - Calleri (argentino)18/10/2021 - São Paulo 1 x 0 Corinthians - Calleri (argentino)