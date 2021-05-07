São Paulo vive expectativa pelas situações de Daniel Alves e Luciano

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

A torcida do São Paulo está ansiosa para o treinamento da equipe na manhã desta sexta-feira, no CT da Barra Funda. Isso porque Daniel Alves e Luciano serão reavaliados após saírem machucados no empate sem gols contra o Racing, na Argentina.

ATUAÇÕES: Miranda faz ótima partida, e São Paulo segura o empate fora

Luciano sente dores na região posterior da coxa esquerda e já fez exames de imagens na tarde da última quinta-feira, mas os resultados só sairão nesta sexta. O camisa 11 sentiu no final do primeiro tempo, voltou do intervalo, mas saiu logo nos primeiros minutos da segunda etapa.

VEJA A POSIÇÃO DO SÃO PAULO NA LIBERTADORES Sobre Daniel Alves, o camisa dez sentiu a perna direita na segunda etapa após uma dividida. A primeira avaliação foi de um trauma na região, mas apenas um exame médico mais detalhado dará o problema exato do jogador, que completou 38 anos nesta semana.