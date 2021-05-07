Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo vive expectativa pelas situações de Daniel Alves e Luciano

Elenco se reapresenta nesta sexta-feira na parte da manhã. Meia e atacante serão reavaliados para saberem a gravidade de possíveis lesões sofridas contra o Racing...

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2021 às 07:00
Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC
A torcida do São Paulo está ansiosa para o treinamento da equipe na manhã desta sexta-feira, no CT da Barra Funda. Isso porque Daniel Alves e Luciano serão reavaliados após saírem machucados no empate sem gols contra o Racing, na Argentina. 
ATUAÇÕES: Miranda faz ótima partida, e São Paulo segura o empate fora
Luciano sente dores na região posterior da coxa esquerda e já fez exames de imagens na tarde da última quinta-feira, mas os resultados só sairão nesta sexta. O camisa 11 sentiu no final do primeiro tempo, voltou do intervalo, mas saiu logo nos primeiros minutos da segunda etapa. 
VEJA A POSIÇÃO DO SÃO PAULO NA LIBERTADORES Sobre Daniel Alves, o camisa dez sentiu a perna direita na segunda etapa após uma dividida. A primeira avaliação foi de um trauma na região, mas apenas um exame médico mais detalhado dará o problema exato do jogador, que completou 38 anos nesta semana.
Contra o Racing, o São Paulo já teve dois desfalques por problemas físicos: o ala direito Orejuela, em recuperação de uma entorse no joelho esquerdo, e o atacante Rojas, com um edema na coxa esquerda. Já o zagueiro Walce trabalhou com bola nesta semana e segue em processo de recuperação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados