São Paulo vive expectativa para anunciar Miranda e Benítez; saiba o que falta para as chegadas

O São Paulo tem a expectativa de anunciar dois reforços nesta semana: o zagueiro Miranda e o meia Benítez. O primeiro já está acertado com o Tricolor e nada impede sua chegada, mas o anúncio oficial ainda não foi divulgado. Já o argentino está bem encaminhado, restando apenas algumas documentações.
Espaço ficou vazio: lembre todos os patrocinadores máster do São Paulo
Sendo assim, o LANCE! mostra os estágios de ambas as negociações, que devem ser definidas no máximo até esta semana.
Tricampeão brasileiro com o São Paulo entre 2006 e 2008, Miranda deve ser anunciado pelo Tricolor nos próximos dias. O que impede o anúncio do zagueiro é basicamente a realização de exames e a assinatura do contrato, o que deve ser finalizado sem problemas.
A confirmação de sua contratação foi anunciada pelo próprio presidente do São Paulo, Julio Casares, antes da goleada por 4 a 0 sobre o Santos, no último dia seis. Segundo o 'GE', Miranda esteve no CT da Barra Funda no final da semana passada, quando foi apresentado ao técnico Hernán Crespo.
Na sua última temporada pelo Jiagsu Suning, da China, Miranda participou de 19 jogos, com um gol marcado e uma assistência. Fez 73 cortes e 28 interceptações quando esteve em campo, sendo destaque da equipe campeã nacional. Benítez tem situação encaminhada
Já a negociação por Benítez teve seus últimos detalhes acertados na noite da última segunda-feira (15). As conversas tiveram início no início da semana passada. Porém, para Benítez deixar a Colina, ele afirmou que gostaria de ir para o São Paulo e teve que desembolsar quantia relevante: a devolução do valor já pago pelo empréstimo (R$ 903 mil) mais a multa pela rescisão contratual. Fora os quatro meses de salários atrasados do qual abriu mão.
São pouco mais de R$ 2 milhões que vão entrar na conta vascaína, conforme valores revelados pelo site "Ge" e confirmado pelo LANCE!. O L! também confirmou que, no Tricolor, Benítez ficará até dezembro, com opção de compra junto ao Independiente (ARG).
Como adiantou o LANCE! na última semana, o Tricolor vai envolver o atacante Paulinho Boia ao clube carioca por empréstimo até o final da temporada. A comissão técnica de Hernán Crespo foi um trunfo do Tricolor nas negociações. Benítez trabalhou com o preparador físico Alejandro Kohan, que hoje está no São Paulo. Inclusive, foi a melhor fase do argentino no clube, ou até mesmo, da carreira. Carlos Belmonte falou sobre o jogador em entrevista à 'Rádio Bandeirantes'.
Na temporada de 2020/21, pelo Vasco da Gama, o argentino, mesmo perdendo muitos jogos por lesões, foi um dos jogadores que mais chamaram a atenção na equipe.
Presente em 24 dos 38 jogos disputados pela equipe no Brasileirão, o meia se envolveu diretamente em quatro gols, marcando dois e dando duas assistências, mas foi um jogador que proporcionou chances à equipe, tendo uma média de 1,5 passe chave por partida.