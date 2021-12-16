São Paulo vive dia decisivo com votação da reforma do estatuto; veja principais pontos

Essa quinta-feira (16) será decisiva para a política do São Paulo. Nesta noite, os conselheiros do clube votarão, em pleito virtual, algumas mudanças no estatuto, como a possibilidade de reeleição presidencial, a redução no número de conselheiros e a formato de requisição das chapas.No último dia 13, o presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, Olten Ayres de Abreu Jr, anunciou que os itens propostos para a reforma do estatuto serão votados separadamente na reunião. O plano inicial era votar toda a proposta junta, não tendo possibilidades de alterar e rejeitar um item.

Uma das reformas no estatuto previstas para serem votadas é a possibilidade da reeleição presidencial. Atualmente, o São Paulo não permite que um presidente se reeleja. Casares tem mandato até o final de 2023 Caso a reeleição seja aprovada, ele poderá se candidatar ao final desse período. Além disso, o mandato dos Conselheiros pode ser ampliado de três para seis anos.O mandato dos Conselheiros pode ser ampliado de três para seis anos, .além da redução do quadro, que passaria de 260 para 200. A reunião vem sendo bastante discutida nas redes sociais, com os torcedores do São Paulo criticando as medidas que serão votadas. No entanto, a Independente, uma das principais organizadas do clube, se opôs aos torcedores 'comuns'.