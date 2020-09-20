São Paulo viaja para o Equador sem Daniel Alves e Juanfran

Crédito: Daniel Alves se recupera de uma fratura no antebraço direito (Reprodução/@SaoPauloFC

Daniel Alves está fora da partida contra a LDU, na próxima terça-feira, pela Copa Libertadores. O jogador não conseguiu se recuperar da fratura no antebraço direito e não viajará com o restante do elenco para Quito, no Equador. O lateral Juanfran foi para a Espanha tratar de problemas pessoais e também é desfalque para o técnico Fernando Diniz.

Ainda não há um prazo para o retorno de Daniel Alves aos jogos do São Paulo. Entretanto, o jogador participou de alguns treinos no CT da Barra Funda nos últimos dias e está em fase final de recuperação. A última vez que o camisa 10 entrou em campo foi no dia 28 de agosto, contra o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro.