São Paulo viaja para o Equador sem Daniel Alves e Juanfran

Daniel Alves está fora da partida contra a LDU, na próxima terça-feira, pela Copa Libertadores. O jogador não conseguiu se recuperar da fratura no antebraço direito e não viajará com o restante do elenco para Quito, no Equador. O lateral Juanfran foi para a Espanha tratar de problemas pessoais e também é desfalque para o técnico Fernando Diniz.
Ainda não há um prazo para o retorno de Daniel Alves aos jogos do São Paulo. Entretanto, o jogador participou de alguns treinos no CT da Barra Funda nos últimos dias e está em fase final de recuperação. A última vez que o camisa 10 entrou em campo foi no dia 28 de agosto, contra o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro.
Outra baixa para o São Paulo é o lateral-direito Juanfran, que vinha sendo reserva nos últimos jogos da equipe. O experiente atleta precisou viajar para a Espanha resolver um problema pessoal e teve o aval da diretoria. Vale lembrar que Liziero, Walce e Rojas estão sob os cuidados do departamento médico, enquanto Luciano está suspenso e ainda tem mais dois jogos de gancho.Repleto de desfalques, o Tricolor viaja ainda neste domingo para o Equador. Na próxima terça, às 21h30 (horário de Brasília), a equipe mede forças com a LDU e busca a reabilitação no Grupo D da Copa Libertadores. Vale lembrar que os comandados de Diniz somam quatro pontos ganhos após três rodadas e estão na terceira colocação na chave.