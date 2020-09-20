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futebol

São Paulo viaja para o Equador sem Daniel Alves e Juanfran

Tricolor encerrou a preparação no Brasil para encarar a LDU, terça-feira, pela Copa Libertadores; Juanfran tem problema particular e viaja para a Espanha...

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 15:06

LanceNet

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Publicado em 

20 set 2020 às 15:06
Crédito: Daniel Alves se recupera de uma fratura no antebraço direito (Reprodução/@SaoPauloFC
Daniel Alves está fora da partida contra a LDU, na próxima terça-feira, pela Copa Libertadores. O jogador não conseguiu se recuperar da fratura no antebraço direito e não viajará com o restante do elenco para Quito, no Equador. O lateral Juanfran foi para a Espanha tratar de problemas pessoais e também é desfalque para o técnico Fernando Diniz.
Ainda não há um prazo para o retorno de Daniel Alves aos jogos do São Paulo. Entretanto, o jogador participou de alguns treinos no CT da Barra Funda nos últimos dias e está em fase final de recuperação. A última vez que o camisa 10 entrou em campo foi no dia 28 de agosto, contra o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro.
Outra baixa para o São Paulo é o lateral-direito Juanfran, que vinha sendo reserva nos últimos jogos da equipe. O experiente atleta precisou viajar para a Espanha resolver um problema pessoal e teve o aval da diretoria. Vale lembrar que Liziero, Walce e Rojas estão sob os cuidados do departamento médico, enquanto Luciano está suspenso e ainda tem mais dois jogos de gancho.Repleto de desfalques, o Tricolor viaja ainda neste domingo para o Equador. Na próxima terça, às 21h30 (horário de Brasília), a equipe mede forças com a LDU e busca a reabilitação no Grupo D da Copa Libertadores. Vale lembrar que os comandados de Diniz somam quatro pontos ganhos após três rodadas e estão na terceira colocação na chave.

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