Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo viaja ao Paraguai para tomar primeira dose da vacina contra a Covid-19

Delegação do Tricolor seguirá recomendação da Conmebol e receberá vacina contra o novo coronavírus. Time embarca pela manhã e retorna ao Brasil no fim da tarde...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jun 2021 às 06:00

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 06:00

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo viaja nesta quinta-feira pela manhã ao Paraguai, para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Segundo comunicado do clube, a viagem segue uma recomendação da Conmebol, entidade que organiza a Copa Libertadores, competição em que o Tricolor está nas oitavas de final.
ATUAÇÕES: Nestor é expulso, São Paulo sofre com um a menos, e empata com a Chapecoense
A delegação do São Paulo, que inclui elenco e comissão técnica, embarcará para Assunção na manhã desta quinta-feira e tem retorno previsto para o final da tarde, depois de passarem pelo procedimento da vacinação. Na programação divulgada pelo clube, esta quinta-feira seria de folga ao elenco.
Vale lembrar que na última segunda-feira, o Palmeiras também viajou ao Paraguai para receber a primeira dose da vacinação. Essas vacinas dedicadas aos clubes fazem parte das cerca de 50 mil doses que a Conmebol recebeu ainda em abril.
Além de Palmeiras e São Paulo, o Atlético-GO, que estava na disputa da Copa Sul-Americana, também recebeu a primeira dose da imunização. O São Paulo volta a jogar pela Libertadores em julho, quando enfrenta o Racing, pelas oitavas de final, no Morumbi.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa
Imagem de destaque
Uso da tecnologia nas empresas evolui e impulsiona novos modelos de negócio
Imagem de destaque
O partido de Marcos do Val e Augusto Cury

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados