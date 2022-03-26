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São Paulo vende mais de 48 mil ingressos para a semifinal do Paulista; veja setores disponíveis

Vendas para a partida contra o Corinthians continuam no site da Total Acesso...

Publicado em 26 de Março de 2022 às 12:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mar 2022 às 12:00
O Morumbi vai estar lotado na partida entre São Paulo e Corinthians pela semifinal do Campeonato Paulista, às 16h deste domingo (27). O São Paulo anunciou que vendeu mais de 48 mil ingressos para o Majestoso. As vendas continuam no site da Total Acesso. Restam apenas alguns setores disponíveis para a compra. Seguem a venda os ingressos para a Cadeira Superior Norte (R$ 150 inteira), a Cadeira Térrea Oeste (R$ 150 inteira), e o Camarote dos Ídolos, que custa R$ 500, sem meia-entrada.
Esse deve ser o maior público do Morumbi na temporada. Contra o Corinthians, na primeira fase do estadual, 39.213 torcedores estiveram no estádio.Apesar do bom número de vendas, diversos torcedores do São Paulo reclamaram nas redes sociais sobre o serviço da Total Acesso.
Crédito: MorumbivaiestarlotadonasemifinaldoCampeonatoPaulista(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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