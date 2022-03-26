São Paulo vende mais de 48 mil ingressos para a semifinal do Paulista; veja setores disponíveis

O Morumbi vai estar lotado na partida entre São Paulo e Corinthians pela semifinal do Campeonato Paulista, às 16h deste domingo (27). O São Paulo anunciou que vendeu mais de 48 mil ingressos para o Majestoso. As vendas continuam no site da Total Acesso. Restam apenas alguns setores disponíveis para a compra. Seguem a venda os ingressos para a Cadeira Superior Norte (R$ 150 inteira), a Cadeira Térrea Oeste (R$ 150 inteira), e o Camarote dos Ídolos, que custa R$ 500, sem meia-entrada.