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São Paulo vende mais de 25 mil ingressos para o clássico contra o Santos; veja como comprar

Tricolor atualizou a parcial de entradas para o clássico na manhã deste domingo...

Publicado em 01 de Maio de 2022 às 11:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mai 2022 às 11:15
O São Paulo atualizou a parcial de ingressos vendidos para o clássico contra o Santos, que será disputado nesta segunda-feira (02), às 20h, no Morumbi, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Até a manhã deste domingo (01), foram vendidos mais de 25 mil bilhetes. GALERIAQuem é melhor: São Paulo ou Santos? Veja votação jogador por jogador feita pela redação LANCE!
TABELAVeja a classificação do Brasileirão
As entradas seguem sendo vendidas no site da Total Acesso. Os preços variam de R$ 30 (setor popular) a R$ 300 (camarote dos ídolos). Vale ressaltar que não haverá venda para a torcida do Santos, já que o clássico será disputado em torcida única. Os ingressos seguem sendo vendidos no site da Total Acesso.
Para entrar no estádio, é necessária a apresentação da comprovação de vacinação completa para Covid-19 ou testes negativos de RT-PCR 48h ou antígeno 24h.VEJA O PREÇO DOS INGRESSOS PARA SÃO PAULO X SANTOS​ARQUIBANCADASArquibancada Norte – Setor Popular (Amarela) > R$ 30 / R$ 15 (meia)Arquibancada Sul (Laranja) > R$ 40 / R$ 20 (meia)Arquibancada Bitso Leste (Azul) > R$ 70 / R$ 35 (meia)Arquibancada Oeste (Vermelha) > R$ 70 / R$ 35 (meia)Arquibancada Oeste II (Vermelha) > R$ 70 / R$ 35 (meia)
CADEIRAS SUPERIORESCadeira Superior Norte (Amarela) > R$ 100 / R$ 50 (meia)Cadeira Superior Sul (Laranja) > R$100 / R$ 50 (meia)Cadeira Especial Leste (Azul) > R$ 140 / R$ 70 (meia)Cadeira Especial Oeste (Vermelha) > R$ 140 / R$ 70 (meia)
CADEIRAS TÉRREASCadeira Térrea Bitso Leste (Azul) > R$ 100 / R$ 50 (meia)Cadeira Térrea Oeste (Vermelha) > R$ 100 / R$ 50 (meia)
ARQUIBANCADA VISITANTENão haverá venda por ser jogo de torcida única.
Crédito: ClássiconoMorumbideveterbompúblico(Foto:PauloPinto/saopaulofc.net

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