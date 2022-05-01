São Paulo vende mais de 25 mil ingressos para o clássico contra o Santos; veja como comprar

O São Paulo atualizou a parcial de ingressos vendidos para o clássico contra o Santos, que será disputado nesta segunda-feira (02), às 20h, no Morumbi, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Até a manhã deste domingo (01), foram vendidos mais de 25 mil bilhetes. GALERIAQuem é melhor: São Paulo ou Santos? Veja votação jogador por jogador feita pela redação LANCE!

TABELAVeja a classificação do Brasileirão

As entradas seguem sendo vendidas no site da Total Acesso. Os preços variam de R$ 30 (setor popular) a R$ 300 (camarote dos ídolos). Vale ressaltar que não haverá venda para a torcida do Santos, já que o clássico será disputado em torcida única. Os ingressos seguem sendo vendidos no site da Total Acesso.

Para entrar no estádio, é necessária a apresentação da comprovação de vacinação completa para Covid-19 ou testes negativos de RT-PCR 48h ou antígeno 24h.VEJA O PREÇO DOS INGRESSOS PARA SÃO PAULO X SANTOS​ARQUIBANCADASArquibancada Norte – Setor Popular (Amarela) > R$ 30 / R$ 15 (meia)Arquibancada Sul (Laranja) > R$ 40 / R$ 20 (meia)Arquibancada Bitso Leste (Azul) > R$ 70 / R$ 35 (meia)Arquibancada Oeste (Vermelha) > R$ 70 / R$ 35 (meia)Arquibancada Oeste II (Vermelha) > R$ 70 / R$ 35 (meia)

CADEIRAS SUPERIORESCadeira Superior Norte (Amarela) > R$ 100 / R$ 50 (meia)Cadeira Superior Sul (Laranja) > R$100 / R$ 50 (meia)Cadeira Especial Leste (Azul) > R$ 140 / R$ 70 (meia)Cadeira Especial Oeste (Vermelha) > R$ 140 / R$ 70 (meia)

CADEIRAS TÉRREASCadeira Térrea Bitso Leste (Azul) > R$ 100 / R$ 50 (meia)Cadeira Térrea Oeste (Vermelha) > R$ 100 / R$ 50 (meia)

ARQUIBANCADA VISITANTENão haverá venda por ser jogo de torcida única.