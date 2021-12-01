São Paulo vende ingressos de R$ 15 a R$ 230 para o seu último jogo do ano no Morumbi; confira como comprar

O São Paulo divulgou em seu site oficial informações gerais sobre a venda de ingressos para a partida contra o Juventude, marcada para a próxima segunda-feira, às 19h, no Morumbi, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Será o quarto confronto do time com o estádio 100% liberado aos seus torcedores nesta edição da competição, na qual o local contou com outros quatro duelos da equipe com limitações de capacidade no mês passado.> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

Já no início do comunicado sobre a partida, o clube destacou que "não será permitida a entrada ou permanência do indivíduo que não seguir a rigor os protocolos de saúde" obrigatórios no combate e prevenção à Covid-19.

- O não cumprimento de protocolos resultará a retirada do indivíduo do estádio. O São Paulo disponibilizará álcool em gel, medição de temperatura na entrada, além de fiscais para garantir o cumprimento das determinações, no Morumbi - avisou o clube, que depois listou exigências para acesso ao local.- Cada pessoa tenha em mãos o documento de identificação ou credencial junto ao peito para conferência; Em caso de filas, deve ser respeitada a distância mínima de 1,5m entre cada pessoa; todos deverão utilizar máscara de proteção; todas as pessoas deverão higienizar as mãos com álcool em gel; todas as pessoas deverão receber a medição da temperatura corporal pelo profissional responsável e não será permitida a entrada de pessoas caso a temperatura corporal exceda 37,5ºC - informou o São Paulo.

O clube também destacou que as vendas de bilhetes para o público em geral serão abertas às 19h de sexta-feira e ocorrerão apenas online por meio do site spfc.totalacesso.com, no qual a comercialização para os sócios-torcedores e proprietários de cadeiras cativa começou a ser disponibilizada na terça-feira.

Com meia-entrada para quase todos os setores do Morumbi, as entradas custam de R$ 15 (arquibancada norte amarela para sócio-torcedor) a R$ 230 (camarote dos ídolos), sendo que a venda presencial no estádio será feita apenas a torcedores visitantes, somente no dia do jogo, na bilheteria número 5, no portão 15-A, que fica na avenida Giovanni Gronchi, das 17h às 19h45.

- É necessária a apresentação dos comprovantes de saúde tanto para comprar como para acessar o setor. Os pagamentos poderão ser feitos em dinheiro ou cartão de débito - informou o São Paulo.

Confira os preços dos ingressos de todos os setores para o público em geral:

Arquibancada norte amarela (Setor Popular) - R$ 20 Arquibancada leste azul - R$ 30Arquibancada sul laranja - R$ 20Arquibancada oeste vermelha - R$ 30Arquibancada oeste visitante - R$ 30Cadeira cativa leste - R$ 30Cadeira cativa oeste - R$ 30Cadeira superior norte amarela - R$ 50Cadeira superior sul laranja - R$ 50Cadeira superior sul laranja premium - R$ 50Cadeira especial leste azul - R$ 100Cadeira especial oeste vermelha - R$ 100Cadeira térrea P 02 – 04 - R$ 50Cadeira térrea P 18 - R$ 50Cadeira térra PCD - P17 -B - R$ 10 (só venda de meia-entrada)Camarote sócio - 16-A - R$ 15 (só venda de meia-entrada)Camarotes corporativos/contratos - R$ 30Camarote dos Ídolos (portão 5-A) - R$ 230