São Paulo vende 25 mil ingressos para jogo contra o Everton-CHI, pela Sul-Americana

De acordo com o último balanço divulgado pelo São Paulo, foram vendidos 25 mil ingressos para a partida contra o Everton-CHI, pela Copa Sul-Americana. O duelo acontecerá nesta quinta-feira (14), às 19h15. GALERIA> Retrospecto positivo: veja todos os jogos do São Paulo contra chilenos como mandanteO Tricolor paulista enfrenta a equipe chilena pela segunda rodada da fase de grupos na competição. O clube estreou com vitória, contra o Ayacucho, por 3 a 2 no primeiro jogo. Além disso, também vem de uma goleada recente contra o Athletico-PR, por 4 a 0, no primeiro jogo disputado pelo São Paulo no Brasileirão 2022.