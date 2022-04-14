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São Paulo vende 25 mil ingressos para jogo contra o Everton-CHI, pela Sul-Americana

A partida acontecerá no Estádio do Morumbi nesta quinta-feira, às 19h15, e será válida pela segunda rodada da fase de grupos na Sula...

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 16:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 abr 2022 às 16:26
De acordo com o último balanço divulgado pelo São Paulo, foram vendidos 25 mil ingressos para a partida contra o Everton-CHI, pela Copa Sul-Americana. O duelo acontecerá nesta quinta-feira (14), às 19h15. GALERIA> Retrospecto positivo: veja todos os jogos do São Paulo contra chilenos como mandanteO Tricolor paulista enfrenta a equipe chilena pela segunda rodada da fase de grupos na competição. O clube estreou com vitória, contra o Ayacucho, por 3 a 2 no primeiro jogo. Além disso, também vem de uma goleada recente contra o Athletico-PR, por 4 a 0, no primeiro jogo disputado pelo São Paulo no Brasileirão 2022.
O adversário do São Paulo, por sua vez, começou na Sul-Americana com um empate por 1 a 1 com o Jorge Wilstermann. A partida desta quinta-feira (14) será a primeira da competição continental que a equipe de Rogério Ceni joga em casa e com torcida.
Crédito: SãoPaulovendeu25milingressosparajogocontraoEverton-CHI,pelaSul-Americana(Foto:Divulgação/SãoPaulo

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