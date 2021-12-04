São Paulo vence Santos em jogo de volta e se classifica para a semifinal do Campeonato Paulista Sub-17

Em um confronto envolvendo uma das equipes de suas categorias de base, o São Paulo exibiu uma bela atuação e venceu o Santos por 4 a 2 em clássico realizado neste sábado, no estádio Marcelo Portugal Gouvêa, no seu CT de Cotia, e garantiu uma vaga nas semifinais do Campeonato Paulista Sub-17.
Mateus Amaral (duas vezes), Deivid e João Gabriel marcaram os gols do triunfo do Tricolor, que no confronto de ida da quartas de final, na última quarta-feira, no CT Rei Pelé, havia empatado por 1 a 1 com o time da Baixada Santista.
Na próxima fase da competição, os garotos são-paulinos terão pela frente o Corinthians, que em outra partida deste sábado derrotou o Desportivo Brasil por 1 a 0, no Parque São Jorge, depois de ter goleado o adversário por 4 a 0 no confronto de ida do mata-mata, realizado na casa do adversário.Na partida deste sábado no CT de Cotia, o São Paulo abriu 2 a 0 no placar em apenas sete minutos. Primeiro marcou com Mateus Amaral cobrando falta com força e vendo a bola desviar na zaga adversária e entrar no gol. E o mesmo meia voltaria a ser decisivo ao ganhar uma disputa pela bola dentro da grande área do rival e finalizar rasteiro para ampliar a vantagem dos donos da casa.
Arrasador, o Tricolor fez o terceiro gol em seguida, aos 13 minutos, com Deivid acertando um belo chute de fora da área. Aos 34, o Santos descontou o placar, mas o princípio de reação dos visitantes foi frustrado novamente aos 4 minutos da etapa final, quando João Gabriel balançou as redes para os são-paulinos.
A equipe santista ainda fez mais um gol aos 18, mas ficou longe de impedir o triunfo do São Paulo, que contou com os seguintes jogadores em campo (já contando com os reservas que foram colocados na partida pelo técnico Menta no decorrer do confronto): Leandro; Kaiky Carvalho (Arthur Yan), Ythallo (Miguel), Lucas Inácio e Moreira; Negrucci, Boer (Manso), Mateus Amaral; João Gabriel (Eduardo Brito), Deivid (Eduardo) e Newerton (André).
PALMEIRAS X FERROVIÁRIA NA OUTRA SEMIFINAL
Na outra semifinal do Paulistão Sub-17, o Palmeiras enfrentará a Ferroviária. O Verdão avançou ao bater o Flamengo de Guarulhos por 3 a 0, em casa, sendo que no duelo de ida das quartas de final já havia vencido o rival por 2 a 0.
Já o clube de Araraquara se classificou para a próxima fase mesmo após ser derrotado por 2 a 1 pelo Red Bull Bragantino, atuando como visitante. Isso pelo fato de que, no primeiro jogo deste mata-mata, arrasou o adversário por 7 a 0.