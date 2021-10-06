São Paulo vence Red Bull Bragantino e se aproxima de classificação para a semifinal do Paulistão Feminino

O São Paulo venceu o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira (6), por 1 a 0, pela nona rodada do Campeonato Paulista Feminino. Na partida que foi disputada no CFA Laudo Natel, em Cotia, Glaucia marcou o gol da vitória e colocou o time do Tricolor próximo da classificação para a semifinal.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Das nove partidas que disputou, o São Paulo venceu oito e perdeu uma. No momento, a equipe vive uma sequência de sete vitórias consecutivas e acumula 24 pontos na tabela.
Diante do Red Bull Bragantino, Lucas Piccinato, treinador do Tricolor, foi a campo com: Carla; Giovana, Thais, Gislaine e Clara; Maressa, Duda e Yaya; Micaelly, Carol e Glaucia.
Após primeiro tempo equilibrado, o placar continuou zerado na ida para o intervalo. Na segunda etapa, saiu, enfim, o primeiro gol da partida, aos 14 minutos, com Glaucia. A atacante marcou de pênalti, e se tornou artilheira da competição com seis gols marcados. Com a vitória confirmada, o São Paulo está próximo de garantir sua vaga nas semifinais. A próxima partida, porém, é um desafio. O Tricolor enfrenta o Palmeiras, às 16h deste sábado (9), no Allianz Parque, pela décima rodada do Campeonato Paulista Feminino.