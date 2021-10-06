São Paulo vence Red Bull Bragantino e se aproxima de classificação para a semifinal do Paulistão Feminino

Crédito: Gabriela Montesano / saopaulofc.net

O São Paulo venceu o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira (6), por 1 a 0, pela nona rodada do Campeonato Paulista Feminino. Na partida que foi disputada no CFA Laudo Natel, em Cotia, Glaucia marcou o gol da vitória e colocou o time do Tricolor próximo da classificação para a semifinal.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Das nove partidas que disputou, o São Paulo venceu oito e perdeu uma. No momento, a equipe vive uma sequência de sete vitórias consecutivas e acumula 24 pontos na tabela.

Diante do Red Bull Bragantino, Lucas Piccinato, treinador do Tricolor, foi a campo com: Carla; Giovana, Thais, Gislaine e Clara; Maressa, Duda e Yaya; Micaelly, Carol e Glaucia.