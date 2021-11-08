futebol

São Paulo vence o XV de Piracicaba pelo Paulista sub-20

Com gols de Vitinho, Facundo Milán e Pedro Lucas, Tricolor derrota o Nhô Quim em Cotia e se recupera na segunda fase da competição estadual...
08 nov 2021 às 17:14

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 17:14

Crédito: Anderson Rodrigues/Saopaulofc.net
O São Paulo venceu o XV de Piracicaba, na tarde desta quarta-feira (08), por 3 a 1, em Cotia e se recuperou no Grupo 15. Vitinho, Facundo Milán e Pedro Lucas marcaram para o Tricolor, enquanto Mika empatou. A partida começou com o São Paulo tomando controle da situação. Logo aos oito minutos, Vitinho recebeu ótimo passe, e saiu na cara do gol. Ele bateu na saída do goleiro para abrir o marcador. O Tricolor ainda teve chances de ampliar, mas a primeira etapa acabou com a vantagem mínima.
No segundo tempo, o XV logo empatou, aos três minutos, com Mika, após completar de carrinho um cruzamento rasteiro. O São Paulo não se abalou e fez o segundo aos 20 minutos. Pajé cruzou e Facundo Milán cabeceou para colocar o Tricolor na frente novamente. No fim do jogo, com 36 minutos, Pedro Lucas, de cabeça, fez o terceiro e deu números finais ao confronto.
Com a vitória, o São Paulo segue na terceira posição, mas com seis pontos, um a menos que o adversário direto de Piracicaba, que tem sete. O Tricolor volta a campo na quinta-feira, para encarar o Flamengo, em Guarulhos, às 11h, também pelo Campeonato Paulista.

