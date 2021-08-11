São Paulo vence o São José por 2 a 0 e estreia com vitória no Campeonato Paulista Feminino de 2021

Crédito: Reprodução/Twitter @SaoPauloFC

Nesta quarta-feira (11), o São Paulo estreou com vitória no Campeonato Paulista Feminino. Jogando em casa, no CFA Laudo Natel, em Cotia, o Tricolor bateu o São José por 2 a 0 e começou o estadual com o pé direito. Os gols da partida foram marcados por Naná e Cris.CONFIRA OS JOGOS DAS QUARTAS DE FINAL DO BRASILEIRÃO FEMININO 2021!

Em uma partida onde o São Paulo esteve mais presente no campo de ataque, o placar foi aberto logos nos primeiros minutos de jogo. Aos sete minutos da partida, Naná recebeu um bom passe de Micaelly e bateu de fora da área, acertando um belo chute para abrir o placar e colocar o Tricolor na frente.

O São Paulo seguiu pressionando no campo de ataque durante o restante do primeiro tempo e, aos 35 minutos de jogo, ampliou o placar. Micaelly recebeu bola na ponta esquerda após falha da marcadora e cruzou na área para um leve toque de Cris, que colocou a bola no canto do gol e fez o segundo do Tricolor na partida.

A partida ficou um pouco mais morna no segundo, mas o São Paulo segurou bem o resultado e, embora o São José tenha melhorado de rendimento e o jogo tenha ficado mais equilibrado, o time da casa não sofreu muito perigo. No ataque, o Tricolor teve chances para ampliar, mas não aproveitou.