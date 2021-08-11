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São Paulo vence o São José por 2 a 0 e estreia com vitória no Campeonato Paulista Feminino de 2021

Os gols foram marcados por Naná e Cris, ainda no primeiro tempo da partida. Superior na partida, o Tricolor administrou o resultado na segunda etapa...

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 19:59

LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2021 às 19:59
Crédito: Reprodução/Twitter @SaoPauloFC
Nesta quarta-feira (11), o São Paulo estreou com vitória no Campeonato Paulista Feminino. Jogando em casa, no CFA Laudo Natel, em Cotia, o Tricolor bateu o São José por 2 a 0 e começou o estadual com o pé direito. Os gols da partida foram marcados por Naná e Cris.CONFIRA OS JOGOS DAS QUARTAS DE FINAL DO BRASILEIRÃO FEMININO 2021!
Em uma partida onde o São Paulo esteve mais presente no campo de ataque, o placar foi aberto logos nos primeiros minutos de jogo. Aos sete minutos da partida, Naná recebeu um bom passe de Micaelly e bateu de fora da área, acertando um belo chute para abrir o placar e colocar o Tricolor na frente.
O São Paulo seguiu pressionando no campo de ataque durante o restante do primeiro tempo e, aos 35 minutos de jogo, ampliou o placar. Micaelly recebeu bola na ponta esquerda após falha da marcadora e cruzou na área para um leve toque de Cris, que colocou a bola no canto do gol e fez o segundo do Tricolor na partida.
A partida ficou um pouco mais morna no segundo, mas o São Paulo segurou bem o resultado e, embora o São José tenha melhorado de rendimento e o jogo tenha ficado mais equilibrado, o time da casa não sofreu muito perigo. No ataque, o Tricolor teve chances para ampliar, mas não aproveitou.
Assim, o jogo terminou com a vitória do São Paulo pelo placar de 2 a 0. Com a vitória, o Tricolor empata em pontos com Santos, Corinthians, Bragantino e Palmeiras, mas ocupa a quarta posição, empatado com o alviverde em pontos, saldo de gols, número de gols tomados e número de gols sofridos.O próximo confronto da equipe, porém, é no Campeonato Brasileiro. Na próxima segunda-feira (16), às 17h, o São Paulo enfrenta o Internacional, pelas quartas de final do Brasileirão, no Beira-Rio, em Porto Alegre

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