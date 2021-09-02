São Paulo vence o São Bento e segue invicto no Paulista sub-20

Crédito: Neto Bonvino/São Bento

O São Paulo segue sua boa campanha no Campeonato Paulista sub-20. Nessa quinta-feira (2), o Tricolor, comandado por Alex, venceu por 2 a 0, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Os gols foram marcados por Maiolli e Thales. Apesar do bom volume de jogo, o São Paulo não conseguiu furar a defesa do São Bento no primeiro tempo. Vitinho chegou a marcar um gol, após bela jogada, mas a arbitragem marcou impedimento. Pedrinho também teve uma boa chance e acertou a trave.

Já na volta do intervalo, logo aos 2 minutos, João Adriano cruzou para a área e jogou na medida para Maioli desviar de cabeça e abrir o placar. Aos 10, após rápido contra-ataque, Talles recebeu, cortou a zaga e bateu firme para marcar o segundo gol.

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