São Paulo vence o Juventude em Barueri e se classifica para as oitavas da Copa do Brasil

O São Paulo venceu o Juventude por 2 a 0 com gols de Arboleda e Igor Vinícius. A partida foi válida pela terceira fase na Copa do Brasil e responsável por classificar a equipe de Rogério Ceni para as oitavas de final da competição. Partida começa movimentada e com muitas faltasO São Paulo iniciou a rodada decisiva com domínio da posse de bola. Mesmo sem muitas chances criadas nos primeiros momentos, o jogo começou bem movimentado para os dois lados. Porém, ambas as equipes contaram com alguns erros individuais.
Aos treze minutos, Igor Vinícius ficou com a bola pelo lado direito e tentou finalizar no gol, porém, a zaga do Juventude travou. Os primeiros vinte minutos do confronto começaram com diversas faltas. Aos 14, Yuri Lima cometeu uma em cima de Alisson, que não foi marcada pelo árbitro. Aos 19, Calleri levou um amarelo ao acertar o braço de Paulo Miranda.
Aos 24, Igor Gomes criou a primeira grande chance do Tricolor de abrir o placar. Eder recebeu e deu o passe para a cria de Cotia, que bateu para cima do gol. Pouco tempo depois, Reinaldo recebeu a bola de Igor Vinícius e tentou marcar, porém, Cesar defendeu. Arboleda abre o placar para o Tricolor e vira "zagueiro artilheiro"
Arboleda foi o responsável por abrir o placar para o São Paulo na Arena Barueri. Igor Vinícius bateu o escanteio de direita, o zagueiro encontrou espaço na defesa adversária e marcou de cabeça. Novamente decisivo contra o Juventude, já que foi o autor de um dos gols no jogo de ida.
A primeira parte do jogo seguiu no mesmo ritmo agitado. Aos 36 minutos, Igor Gomes tentou sua segunda finalização, mas novamente mandou para cima do gol. Um minuto depois, Jadson levou um cartão amarelo após puxar Alisson pelo ombro.
Aos 41, o autor do primeiro gol da rodada levou um amarelo também. Arboleda cometeu uma falta em cima de Vitor Gabriel no meio de campo.Com 17 faltas ao todo, o primeiro tempo terminou em 1 a 0.2º tempo menos agitado, mas com segundo gol do Tricolor paulista
Diferentemente da primeira parte do duelo, São Paulo e Juventude iniciaram a etapa final em um ritmo diferente. Em um duelo menos movimentado, nos primeiros minutos nenhuma grande chance foi criada.
Porém, a situação mudou aos 23 minutos. Um dos melhores em campo, Igor Vinícius recebeu uma bola de Patrick, avançou, aproveitou espaços na defesa do Juventude e marcou o segundo do São Paulo na partida, que se aproximou ainda mais da classificação.
O Juventude tentou reagir e buscar o contra-ataque, mas sem sucesso. Óscar Ruiz arriscou um cruzamento, que foi defendido por Jandrei.
Nos minutos finais, Chico cruzou novamente, mas teve bola defendida pelo goleiro do Tricolor paulista. No último minuto, Ricardo Bueno levantou de cabeça, mas na trave.
A partida terminou em 2 a 0, com classificação do São Paulo para as oitavas de final da Copa do Brasil. Agora, o São Paulo se prepara para enfrentar o Cuiabá no próximo domingo (15), às 16h, no Morumbi. Já o Juventude, joga no mesmo dia com o Avaí, 18h. Ambas as partidas serão válidas pelo Brasileirão.FICHA TÉCNICASÃO PAULO 2 x 0 JUVENTUDELocal: Arena Barueri, em Barueri (SP)Data-Hora: 12/5/2022 - 19h30Árbitro: Wilton Pereira SampaioAssistentes: Bruno Boschilia e Vinícius FurlanQuarto árbitro: Bruno Raphael PiresPúblico/Renda: 14.806 / R$ 543.723,00Cartões amarelos: Calleri (SP), Jadson (JUV), Arboleda (SP), Patrick (SP)Cartões vermelhos: -Gols: Arboleda (22´/1ºT), Igor Vinícius (23´/2ºT)
SÃO PAULO: Jandrei; Igor Vinicius, Diego Costa (c), Arboleda (Luan, ao 1´/2ºT) Léo e Reinaldo; Gabriel (Patrick, ao 1´/2ºT), Igor Gomes e Alisson (Marquinhos, aos 16´/2ºT); Eder (Luciano, 16´/2ºT) e Calleri (Rigoni, aos 32´/2ºT). Técnico: Rogério Ceni
JUVENTUDE: César, Rodrigo Soares, Vitor Mendes, Paulo Miranda, Willian Matheus (Bussanelo, aos 14´/2ºT), Yuri Lima, Jadson (Pitta, aos 14´/2ºT), Darlan (Óscar Ruíz, ao 1´/ 2ºT), Guilherme Parede (Paulinho Moccelin, ao 1´/2ºT), Chico, Vitor Gabriel (Ricardo Bueno, aos 37´/2ºT). Técnico: Eduardo Baptista