São Paulo vence o Iranduba e soma terceira vitória seguida no Brasileiro

Crédito: Jogadoras do Tricolor comemoram o gol marcado por Duda (Igor Amorim/saopaulofc.net

O São Paulo segue firme e forte em sua jornada no Campeonato Brasileiro. Na tarde desta quarta, o Tricolor recebeu o Iranduba, no estádio Marcelo Portugal Gouvêa, em Cotia, e venceu, por 1 a 0. É a terceira vitória seguida da equipe do Morumbi, que agora ocupa a 5ª colocação no torneio nacional, com 23 pontos ganhos após 12 rodadas.

O confronto aconteceu sob uma temperatura de 37ºC no município da Grande São Paulo. Mesmo assim, as equipes partiram para o ataque e o começo do duelo foi bem equilibrada. Ainda no primeiro tempo, o Tricolor ficou com uma a mais em campo com a expulsão da goleira Sol, do Iranduba. A vantagem numérica mudou completamente o panorama da partida. O São Paulo buscava o gol de qualquer maneira, e a equipe amazonense se defendia.

Na volta do intervalo, depois de muito tentar, a equipe do Morumbi conseguiu abrir o marcador com Duda. O São Paulo ainda criou boas chances, sobretudo após Petra ser expulsa também por falta em Carol. Entretanto, a goleira reserva Stefani estava inspirada e não permitiu que a equipe da casa ampliasse o placar em Cotia. O triunfo deixa o São Paulo na 5ª posição, com 23 pontos, e cinco de distância para a primeira equipe fora da zona de classificação para o mata-mata. Já o Iranduba, segue com 10 pontos, e está na 13ª colocação.