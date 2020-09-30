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São Paulo vence o Iranduba e soma terceira vitória seguida no Brasileiro

Na tarde desta quarta, o Tricolor bateu o Iranduba, por 1 a 0, e encostou ainda mais nos líderes do Campeonato Brasileiro. Gol são-paulina foi marcado por Duda...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 20:22

LanceNet

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Publicado em 

30 set 2020 às 20:22
Crédito: Jogadoras do Tricolor comemoram o gol marcado por Duda (Igor Amorim/saopaulofc.net
O São Paulo segue firme e forte em sua jornada no Campeonato Brasileiro. Na tarde desta quarta, o Tricolor recebeu o Iranduba, no estádio Marcelo Portugal Gouvêa, em Cotia, e venceu, por 1 a 0. É a terceira vitória seguida da equipe do Morumbi, que agora ocupa a 5ª colocação no torneio nacional, com 23 pontos ganhos após 12 rodadas.
O confronto aconteceu sob uma temperatura de 37ºC no município da Grande São Paulo. Mesmo assim, as equipes partiram para o ataque e o começo do duelo foi bem equilibrada. Ainda no primeiro tempo, o Tricolor ficou com uma a mais em campo com a expulsão da goleira Sol, do Iranduba. A vantagem numérica mudou completamente o panorama da partida. O São Paulo buscava o gol de qualquer maneira, e a equipe amazonense se defendia.
Na volta do intervalo, depois de muito tentar, a equipe do Morumbi conseguiu abrir o marcador com Duda. O São Paulo ainda criou boas chances, sobretudo após Petra ser expulsa também por falta em Carol. Entretanto, a goleira reserva Stefani estava inspirada e não permitiu que a equipe da casa ampliasse o placar em Cotia. O triunfo deixa o São Paulo na 5ª posição, com 23 pontos, e cinco de distância para a primeira equipe fora da zona de classificação para o mata-mata. Já o Iranduba, segue com 10 pontos, e está na 13ª colocação.
O próximo jogo do Tricolor no Brasileirão será no dia 4, domingo, contra o Vitória, no Barradão. A partida começa às 15h. Um dia depois, o Iranduba mede forças com o Minas Brasília, em Manaus.

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