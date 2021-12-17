futebol

São Paulo vence o Internacional e está na final da Brasil Ladies Cup

Com gol de Giovaninha, Tricolor bate o Colorado e agora espera pela definição do seu adversário na decisão, que será disputada no próximo domingo, às 10h...
LanceNet

Publicado em 

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 22:26

O São Paulo venceu o Internacional por 1 a 0, em Santana de Parnaíba e se classificou para a final da Brasil Ladies Cup. O gol do Tricolor foi marcado por Giovaninha, logo no começo da partida. Precisando somente de um empate para garantir a vaga na finalíssima, o Tricolor tratou de abrir o placar aos quatro minutos de jogo. Glaucia começou a jogada, encontrou Duda pelo meio, que deu uma assistência para Giovaninha, do lado esquerdo do campo, finalizar cruzado e vencer a goleira.
No segundo tempo, o o São Paulo soube se defender para segurar o resultado e contou com um destaque com a entrada da goleira Marcelle, que fez sua estreia no profissional e fez uma grande defesa nos minutos finais.O São Paulo agora aguarda para conhecer o seu adversário na final, que acontece neste domingo (19), às 10h, no Allianz Parque, com transmissão da Globo. A equipe está invicta no torneio, com três vitórias em três jogos.
Crédito: São Paulo está na final da Brasil Ladies Cup (Foto: Gabriela Montesano/saopaulofc

