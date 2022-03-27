futebol

São Paulo vence o Grêmio por 3 a 0 pelo Campeonato Brasileiro Feminino

O Tricolor conquistou mais três pontos com gols de Rafa Travalão, duas vezes, e Micaelly...
LanceNet

Publicado em 27 de Março de 2022 às 17:21

O São Paulo venceu o Grêmio por 3 a 0, em Cotia, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Os gols do Tricolor foram marcados por Rafa Travalão, duas vezes, e Micaelly. Com a vitória, o São Paulo chegou a sete pontos, enquanto o Grêmio tem apenas três. O time paulista precisou de apenas oito minutos para abrir o marcador. Shashá passou pela marcação e cruzou na medida para Rafa Travalão completar de cabeça. Aos 14 minutos foi a vez de Micaelly arriscar o chute de longe e acertar um bonito gol. O terceiro tentou saiu aos nove minutos da etapa complementar, e novamente com assistência de Shashá para Rafa Travalão.
Na próxima rodada, o São Paulo enfrentará o Corinthians. O duelo está marcado para sábado (2), às 14h, no Parque São Jorge. O Grêmio jogará fora de casa contra o Real Brasília, no mesmo dia, às 15h.
