  • São Paulo vence o Fortaleza fora de casa e se isola na liderança do Campeonato Brasileiro Sub-20
Tricolor paulista venceu a equipe nordestina por 1 a 0, jogando fora de casa, com gol do volante Léo, no segundo tempo. São Paulo ficou com um a menos ainda na primeira etapa...

Publicado em 15 de Agosto de 2021 às 18:00

LanceNet

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo venceu o Fortaleza fora de casa, por 1 a 0, neste domingo (15), em partida válida pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. O gol da partida foi marcado pelo volante Léo, dando a vitória ao Tricolor paulista, mesmo com um jogador a menos desde o primeiro tempo.
Com o resultado conquistado no Ceará, o São Paulo se consolidou na liderança isolada do torneio, somando 26 pontos em 11 partidas, com oito vitórias, dois empates e apenas uma derrota no campeonato.
Diante de um adversário complicado e jogando fora de casa, o São Paulo só conseguiu a primeira chance de gol aos 17 minutos, quando João Adriano recebeu um cruzamento vindo da esquerda e cabeceou por cima do gol.
Ainda no primeiro tempo, o time chegou outras vezes, com chutes de Pet e Léo, defendidos pelo goleiro.
Aos 41 minutos, o Tricolor perdeu um jogador. O goleiro Felipe foi expulso após falta fora da área, em chance boa do Fortaleza. Assim o goleiro Leandro entrou em campo no lugar de João Adriano e passou a defender o gol são-paulino.
No segundo tempo, após substituições promovidas pelo técnico Alex de Souza, a equipe pressionou em busca do gol para abrir o placar.
A insistência foi recompensada, e, após boa roubada de bola, o volante Léo ficou com a posse e finalizou na saída do goleiro, abrindo o placar da partida e colocando o São Paulo na frente.O próximo compromisso do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, é na próxima segunda-feira (23), contra o Palmeiras, em Cotia às 16h15.
Antes do Choque-Rei, porém, o Tricolor tem um confronto válido pelo Campeonato Paulista da categoria, nesta quinta-feira (19), às 15h, contra o Oeste, em Barueri.

