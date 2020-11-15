São Paulo vence o Fortaleza e encosta nos líderes do Brasileirão

Crédito: Tricolor saiu atrás, mas foi buscar o resultado no Castelão (Reprodução

O São Paulo está embalado na temporada. Na noite deste sábado, o Tricolor visitou o Fortaleza, no Castelão, e venceu por 3 a 2, em uma partida recheada de polêmicas por conta da interferência do VAR. Reclamações à parte, a equipe do Morumbi foi superior, conseguiu ir buscar o resultado após sair atrás do marcador e segue na perseguição aos líderes do Campeonato Brasileiro.

Depois de protagonizarem um confronto dez gols em dois jogos nas oitavas de final da Copa do Brasil, São Paulo e Fortaleza voltaram a fazer uma partida muito disputada e de extrema competitividade. O time da casa saiu na frente em um lance que o Tricolor reclama de impedimento, mas levou a virada e - apesar de ter ido buscar o empate - não conseguiu manter a igualdade e foi derrotado no Castelão.

O resultado deixa o São Paulo na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos em 18 jogos disputados - três a menos do que seus demais concorrentes ao título. Já o Fortaleza segue em queda livre na tabela de classificação e estaciona nos 24 pontos, apenas quatro de vantagem para a zona do rebaixamento à Segundona da próxima temporada.Gol polêmico O Fortaleza foi quem saiu vencendo no Castelão. No começo do primeiro tempo, David passe em profundidade ainda no meio de campo. Como a defesa do São Paulo estava com a marcação alta, o atacante do Leão do Pici teve espaço para disparar, ganhar na corrida de Diego Costa e chutar no canto do goleiro Tiago Volpi. O VAR analisou a possibilidade de impedimento na jogada e após três minutos validou o gol para a revolta dos são-paulinos.

No par ou ímparA cena que marcou o gol de empate do São Paulo foi um tanto quanto curiosa. A equipe do Morumbi tinha uma falta na entrada da área para ser cobrada e Daniel Alves e Gabriel Sara estavam posicionados para a batida. A dupla de meio-campistas decidiu o cobrador no par e ímpar. O jovem Sara bateu rente à trave, sem chances de defesa para Felipe Alves.

No intervalo, em entrevista à transmissão do Premiere, o meio-campista do São Paulo disse que Daniel Alves havia vencido a disputa de par ou ímpar, mas ganhou o direito de bater a falta por conta do posicionamento da barreira.

Vira-vira do São Paulo Titular incontestável do Tricolor, o atacante Luciano foi poupado pela comissão técnica por conta da grande sequência de jogos na temporada. Mesmo assim, com o desempenho fraco de Pablo, Fernando Diniz optou em colocar o jogador no segundo tempo. No minuto seguinte, o camisa 11 recebeu passe de Vitor Bueno e colocou o São Paulo na frente.

Empate do Fortaleza Mesmo atrás do placar, o Fortaleza não se entregou e foi em busca do empate no Castelão. Em jogada pela direita. Juninho cruzou para Paulão, que cabeceou forte e Volpi espalmou. No rebote, o centroavante Wellington Paulista foi mais rápido do que toda a defesa do São Paulo e encheu o pé para colocar, de novo, igualdade no marcador.

Luciano faz o segundo e decide o jogoLuciano estava em noite inspirada. Depois de ter feito o gol um minuto após entrar na partida, o jogador decidiu a partida para o Tricolor do Morumbi. O atacante recebeu passe de Daniel Alves na entrada da área, dominou e bateu forte de perna esquerda na direção do gol de Felipe Alves. A bola foi no alto e o goleiro do Fortaleza nada pôde fazer para evitar o triunfo são-paulino no Castelão. FICHA TÉCNICAFORTALEZA 2x3 SÃO PAULO

Local: Castelão, em Fortaleza (CE)Data/Hora: 14 de novembro de 2020, às 19h00Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)Assistentes: Michael Correia e Luiz Claudio Regazone (RJ) Cartões amarelos: Felipe e Jackson (Fortaleza); Hernanes, Léo, Daniel Alves e Rodrigo Nestor (São Paulo)Cartões vermelhos: -

GOLS: David (1-0) (11'/1ºT); Gabriel Sara (1-1) (39'/2ºT); Luciano (1-2) (15'/2ºT); Wellington Paulista (2-2) (28'/2ºT) e Luciano (2-3) (36'/2ºT)

FORTALEZA (Técnico: Marcelo Chamusca) Felipe Alves; Tinga (Gabriel Dias, aos 36'/2ºT), Jackson, Paulão e Carlinhos; Juninho, Ronald (Marlon, aos 25'/2ºT), Felipe (Mariano Vásquez, aos 41'/2ºT) e Romarinho; David (Éderson, aos 40'/2ºT) e Bergson (Wellington Paulista, aos 25'/2ºT).