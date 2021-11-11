São Paulo vence o Flamengo-SP pelo Campeonato Paulista sub-20

Crédito: Lolê Arts/Flamengo

O São Paulo derrotou o Flamengo-SP por 1 a 0, nesta quinta-feira, no estádio Antonio Soares de Oliveira, em Guarulhos, e se aproximou da classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista Sub-20. João Adriano marcou o gol do Tricolor. Na primeira etapa, o Tricolor comandado por Alex teve controle da partida e construiu duas chances para abrir o placar, ambas com Vitinho. Aos 28, ele fez um gol, mas a arbitragem marcou impedimento de Facundo. Três minutos depois, Vitinho bateu falta e o goleiro fez grande defesa.

A segunda etapa teve a mesma toada, com o São Paulo mantendo a pressão. Com dez, Facundo recebeu cruzamento na área e cabeceou para uma boa defesa do goleiro. Aos 31, Vitinho teve mais uma chance e novamente o goleiro adversário evitou o gol. Até que aos 36, Cauê cruzou e João Adriano pegou de primeira para marcar o gol da vitória.