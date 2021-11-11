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futebol

São Paulo vence o Flamengo-SP pelo Campeonato Paulista sub-20

João Adriano marcou o gol do Tricolor em duelo fora de casa. Com o resultado, o São Paulo subiu para a segunda colocação do Grupo 15 da competição estadual...
LanceNet

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Publicado em 

11 nov 2021 às 13:30

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 13:30

Crédito: Lolê Arts/Flamengo
O São Paulo derrotou o Flamengo-SP por 1 a 0, nesta quinta-feira, no estádio Antonio Soares de Oliveira, em Guarulhos, e se aproximou da classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista Sub-20. João Adriano marcou o gol do Tricolor. Na primeira etapa, o Tricolor comandado por Alex teve controle da partida e construiu duas chances para abrir o placar, ambas com Vitinho. Aos 28, ele fez um gol, mas a arbitragem marcou impedimento de Facundo. Três minutos depois, Vitinho bateu falta e o goleiro fez grande defesa.
A segunda etapa teve a mesma toada, com o São Paulo mantendo a pressão. Com dez, Facundo recebeu cruzamento na área e cabeceou para uma boa defesa do goleiro. Aos 31, Vitinho teve mais uma chance e novamente o goleiro adversário evitou o gol. Até que aos 36, Cauê cruzou e João Adriano pegou de primeira para marcar o gol da vitória.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Com o resultado, o Tricolor chegou aos 9 pontos e assume a segunda colocação do Grupo 15. O Capivariano lidera com 13 pontos. XV de Piracicaba (7) e Flamengo (0) completam o grupo.

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