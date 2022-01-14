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futebol

São Paulo vence o EC São Bernardo e avança à terceira fase da Copinha

Time comandado por Alex fez 3 a 0 ainda no primeiro tempo e se classificou...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2022 às 23:45

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 23:45

O São Paulo não teve dificuldade para passar pelo EC São Bernardo nesta quinta-feira (13), no Anacleto Campanella. O time comandado por Alex venceu por 3 a 0, engatou a quarta vitória seguida na Copa São Paulo de Futebol Júnior e se manteve com 100% de aproveitamento. Os gols foram marcados por Maioli, Caio e Léo, no primeiro tempo. Agora, o time vai enfrentar o São Caetano na terceira fase.VITÓRIA NO PRIMEIRO TEMPO
O São Paulo começou o duelo com seu time titular e precisou de apenas dois minutos para abrir o marcador. Vitinho fez ótimo passe para Maioli, que invadiu a área e tocou na saída do goleiro. O gol animou os jogadores do Tricolor, que continuaram apertando o adversário. Aos 10', no entanto, foi a vez do EC São Bernardo responder. João Victor mandou para a área e Gabriel Argentino desviou, obrigando Young a se esticar para defender.
Apesar do início equilibrado, o São Paulo logo mostrou a que veio e dominou a partida. Aos 12', Caio recebeu lançamento, tabelou com Pedrinho e bateu cruzado, com força, para ampliar. Luizão e Vitinho ainda assustaram o goleiro adversário em duas oportunidades.
O time do Morumbi se movimentava bem e trocava bons passes. Aos 38', o São Paulo, que gostava do jogo, marcou o terceiro, um golaço de Léo. Talles recebeu bom passe e cruzou na entrada da área para Léo. O meia arrematou de primeira, sem chance de defesa.ETAPA FINAL
Com a classificação praticamente garantida na primeira etapa, o São Paulo precisou apenas segurar o resultado. Nos primeiros minutos o jogo ficou tranquilo, sem nenhuma grande oportunidade. Aos 18', Caio balançou a rede mais uma vez, mas a arbitragem assinalou posição irregular e invalidou o tento.
Aos 32', o EC Sâo Bernardo carimbou o travessão após cabeceio de Antonio. Na sequência, três chances importante do lado tricolor. A primeira, com Rodriguinho. A segunda, com Caio e, por fim, Pedrinho assustou o goleiro, mas nada que mudasse o placar final de jogo.
SÃO PAULO 3 X 0 EC SÃO BERNARDOLocal: Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano (SP)Data-Hora: 13/1/2022 - 21h45Árbitro: Guilherme Francisco Maciel da Silva e RosárioAuxiliares: Alex Alexandrino e Rodrigo de Oliveira SilvaPúblico/renda: Não divulgadosGols: Maioli (2'/1ºT) (1-0), Caio (12'/1ºT) (2-0), Léo (38'/1ºT) (3-0)
SÃO PAULO: Young (Leandro, 29'/2ºT); Nathan, Beraldo, Luizão (Belém, 12'/2ºT), Pablo, Léo (Rodriguinho, intervalo), Caio, Pedrinho, Vitinho (Negrucci, intervalo), Maioli (Talles, 35'/1ºT), Petri (Moreira, 29'/2ºT). Técnico: Alex.
EC SÃO BERNARDO: Diego (Carlos Gabriel, 19'/2ºT), Romailson, Antonio, Henry e Arthur (Mateus Pereira, intervalo); Vitor Hugo, Geovane (Gabriel Brilhante, 20'/2ºT), Guilherme e João Victor; Lucas Rocha e Gabriel ArgentinoTécnico: Cléber Ferreira.
Crédito: OSãoPauloestáclassificadoparaapróximafasedaCopinha(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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