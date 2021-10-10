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São Paulo vence o Corinthians e conquista título inédito do Brasileirão Feminino Sub-18

Meninas do Tricolor fizeram 2 a 0 e conquistaram o título de forma invicta...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2021 às 13:43

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 13:43

Crédito: Adriano Fontes/CBF
O time Sub-18 do São Paulo repetiu o feito do primeiro jogo, foi superior ao Corinthians, venceu por 2 a 0 e conquistou de forma invicta o título inédito do Brasileirão Feminino da categoria. Isa, que já havia marcado um golaço na partida de ida, marcou duas vezes e fechou placar agregado de 5 a 0.
As meninas do Tricolor já entraram em campo com a vantagem do primeiro jogo. Apesar disso, não se acomodaram e aproveitaram os espaços deixados pelas corintianas. Com a expulsão de Laysla, no fim do primeiro tempo, ficou ainda mais fácil controlar o duelo.
O Corinthians também teve suas chances de gol, mas viu no gol adversário boas defesas da goleira Marcelle. O Timão também chegou a acertar o travessão, mas não conseguiu fazer os gols necessários para reverter o placar.
A campanha tricolor até o título invicto, conquistado no CFA Laudo Natel, veio com 10 vitórias e 3 empates. No total, as meninas do São Paulo ainda marcaram 34 gols e sofreram apenas sete.

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