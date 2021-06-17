São Paulo vence o Bahia e assume vice-liderança do Brasileirão Sub-17

Crédito: Reprodução/ saopaulofc.net

Na tarde desta quinta-feira (17), o time Sub-17 do São Paulo bateu o Bahia em Cotia por 2 a 0, com gols de Mateus Amaral e Caio. Com os três pontos conquistados na partida, o Tricolor chegou a 14 pontos na primeira fase do Brasileirão, assumindo a segunda posição do grupo A.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

A equipe, comandada pelo treinador Menta, mostrou bom futebol e bastante ofensividade na primeira etapa. Durante os primeiros minutos de jogo, o São Paulo criou boas oportunidades e por pouco não abriu o placar.

O primeiro gol da partida veio aos 41 minutos do primeiro tempo quando, em uma jogada pela direita, Manso encontrou Moreira, que passou para Mateus Amaral finalizar no canto e abrir o placar.

Assim, a primeira etapa terminou com o Tricolor na frente por 1 a 0.

Na volta do intervalo, o São Paulo seguiu pressionando o Bahia, chegando a uma boa oportunidade logo aos 12 minutos, porém sem converter. O segundo gol veio aos 24 minutos da etapa final, quando Caio recebeu a bola pelo lado direito do ataque, entrou na área e bateu na saída do goleiro, ampliando o placar.Com a vitória por 2 a 0, o São Paulo chega à segunda colocação do Grupo A, com 14 pontos conquistados em sete rodadas. Ao todo, o Tricolor venceu quatro partidas e empatou outras duas, perdendo apenas uma. O terceiro colocado, o Palmeiras, ainda não jogou na rodada e pode retomar a vice-liderança.