São Paulo vence o Atlético-MG e se classifica para a final da Copa do Brasil sub-17

Crédito: Carlos Santana/Portal da Base Brasil

O São Paulo venceu o Atlético-MG por 3 a 1, nesta terça-feira, em Cotia, e garantiu vaga na final da Copa do Brasil sub-17. Alves, Caio e Kauê marcaram para o Tricolor, enquanto Cadu descontou para o Galo. A primeira etapa começou com domínio do São Paulo. Com 15 minutos de jogo, já esta 2 a 0 para o Tricolor. Aos oito minutos, Alves arriscou da entrada da área e contou com um desvio no meio do caminho para marcar. Aos 11, Kaiky Carvalho cruzou para a área e achou Caio, que ampliou.

O Galo cresceu e teve um gol de Isaac anulado, além de um pênalti não marcado em Levi, aos 23. Antes, aos 19, Cadu aproveitou rebote de Leandro para diminuir o placar.O segundo tempo novamente teve um início bom para o São Paulo, que ampliou logo aos 11 minutos. Mateus Manso abriu a jogada para Newerthon, que cruzou para Caio cabecear. A bola sobrou no rebote para Kauê Canela, que, de bico, ampliou para o Tricolor. O Galo ainda teve chances para diminuir, mas não conseguiu fazer.