Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • São Paulo vence o Atlético-MG e se classifica para a final da Copa do Brasil sub-17
futebol

São Paulo vence o Atlético-MG e se classifica para a final da Copa do Brasil sub-17

Tricolor faz 3 a 1 no Galo em Cotia, confirma vaga na decisão do mata-mata nacional e vai em busca do segundo título consecutivo da competição. Final será diante do Flamengo...

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 18:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 out 2021 às 18:17
Crédito: Carlos Santana/Portal da Base Brasil
O São Paulo venceu o Atlético-MG por 3 a 1, nesta terça-feira, em Cotia, e garantiu vaga na final da Copa do Brasil sub-17. Alves, Caio e Kauê marcaram para o Tricolor, enquanto Cadu descontou para o Galo. A primeira etapa começou com domínio do São Paulo. Com 15 minutos de jogo, já esta 2 a 0 para o Tricolor. Aos oito minutos, Alves arriscou da entrada da área e contou com um desvio no meio do caminho para marcar. Aos 11, Kaiky Carvalho cruzou para a área e achou Caio, que ampliou.
O Galo cresceu e teve um gol de Isaac anulado, além de um pênalti não marcado em Levi, aos 23. Antes, aos 19, Cadu aproveitou rebote de Leandro para diminuir o placar.O segundo tempo novamente teve um início bom para o São Paulo, que ampliou logo aos 11 minutos. Mateus Manso abriu a jogada para Newerthon, que cruzou para Caio cabecear. A bola sobrou no rebote para Kauê Canela, que, de bico, ampliou para o Tricolor. O Galo ainda teve chances para diminuir, mas não conseguiu fazer.
Atual campeão, depois de bater o Fluminense na final da edição de 2020, o São Paulo busca o terceiro título na competição. O Tricolor também levantou o troféu em 2013. Será a terceira final seguida do time, que perdeu o troféu em 2019 para o Palmeiras. A decisão será contra o Flamengo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Orquestra homenageia Raul Seixas em noite especial em Vitória
Arnaldinho Borgo e Ricardo Ferraço
Arnaldinho Borgo: "Vamos ajudar Ricardo a ganhar a eleição"
A atriz Erika Januza ficou internada por conta de um infecção
Pielonefrite é grave? Conheça as causas da infecção da atriz Erika Januza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados