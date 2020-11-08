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futebol

São Paulo vence, mas leva gol pela sexta partida seguida

Tricolor triunfou de virada sobre o Goiás na noite de sábado pelo Brasileirão, mas foi vazado pela nona vez seguida em todas as competições que disputa...
LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2020 às 11:00

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 11:00

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo venceu o Goiás por 2 a 1, de virada, na noite deste sábado, às 19h, no estádio do Morumbi, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um dado que chama atenção, porém, é o fato de que o time levou gol pelo sexto jogo seguido (em todas as competições que disputa), mesmo sendo a segunda melhor defesa do torneio nacional.
O primeiro no quesito é o Fortaleza, nono colocado na tabela, que até agora tem 14 gols tomados. O Tricolor é o segundo e sofreu até agora 15 tentos em suas redes, o melhor entre os cinco primeiros colocados.
Mesmo assim, o clube levou um gol de Fernandão, que abriu o placar. Foi o sexto jogo seguido que a defesa foi vazada – e poderia ser mais, se não fosse o bom momento do goleiro Tiago Volpi, como nas duas defesas de pênaltis contra o Flamengo.
- Eu destaco a energia e o poder de reação, porque os gols que tomamos quando tomamos, o Flamengo foi bem no começo do jogo, mas hoje especialmente foi a primeira bola que foi no nosso gol, a gente já tinha criado algumas chances. Cometemos uma falha e acabou originando o gol do Goiás, embora a gente tenha que fazer de tudo para não tomar gol, nem no primeiro gol ou depois do gol. Importante é se esforçar para não levar gol – disse o técnico Fernando Diniz em coletiva após a vitória.
Veja abaixo todos os jogos em que o Tricolor tomou gols:São Paulo 5 x 1 Binacional (Copa Libertadores)São Paulo 2 x 2 Fortaleza (Copa do Brasil)Lanús 3 x 2 São Paulo (Copa Sul-Americana)Flamengo 1 x 4 São Paulo (Campeonato Brasileiro)São Paulo 4 x 3 Lanús (Sul-Americana)São Paulo 2 x 1 Goiás (Brasileiro)
Nesta sequência, foram 19 gols feitos, mas nove tomados, sendo que, em algumas oportunidades, casos de Goiás (lanterna do Brasileiro) e Lanús (que não jogava desde março por conta da pandemia), isso não era esperado.
Agora, o Tricolor é o terceiro colocado do Brasileirão, com 33 pontos, a apenas dois de Internacional e Flamengo, que somam 35 (o time de Fernando Diniz ainda tem duas partidas atrasadas do primeiro turno). No meio da semana, porém, o foco muda para a Copa do Brasil, já que na quarta enfrenta o Rubro-Negro pela partida de ida das quartas de final. Tomar gol, aliás, não é uma boa opção, principalmente nesse caso.

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