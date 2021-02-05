São Paulo vence Corinthians e avança no Brasileirão Sub-18 Feminino

Crédito: São Paulo bateu o Corinthians por 2 a 0 Reprodução/CBF TV

Nesta sexta-feira (5), após vencer o Corinthians por 2 a 0, o São Paulo confirmou a primeira colocação do Grupo B, garantindo vaga na fase seguinte do Brasileiro Feminino Sub-18. Os gols da partida foram marcados por Japa e Gica.O treinador Thiago Viana mexeu na equipe e, para o Majestoso, escalou: Marcelle; Ingrid, Alves, Lauren e Mitie; Carol, Yaya e Cris; Duda Rodrigues, Japa e Thalia.

Mesmo com as mudanças feitas pelo técnico, o Tricolor jogou melhor durante a maior parte da partida, abrindo o placar aos 39 minutos do primeiro tempo, com um gol de cabeça da Japa.Já no final da partida, aos 37 minutos do segundo tempo, a atacante Gica ampliou o marcador e fechou a conta em 2 a 0.

Com os gols desta rodada, o São Paulo chegou a onze gols marcados no rival durante a primeira fase. Foram nove no primeiro encontro e dois no segundo jogo.