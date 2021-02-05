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futebol

São Paulo vence Corinthians e avança no Brasileirão Sub-18 Feminino

Com vitória por 2 a 0, a equipe ficou com a primeira colocação do Grupo B...
LanceNet

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Publicado em 

05 fev 2021 às 19:25

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 19:25

Crédito: São Paulo bateu o Corinthians por 2 a 0 Reprodução/CBF TV
Nesta sexta-feira (5), após vencer o Corinthians por 2 a 0, o São Paulo confirmou a primeira colocação do Grupo B, garantindo vaga na fase seguinte do Brasileiro Feminino Sub-18. Os gols da partida foram marcados por Japa e Gica.O treinador Thiago Viana mexeu na equipe e, para o Majestoso, escalou: Marcelle; Ingrid, Alves, Lauren e Mitie; Carol, Yaya e Cris; Duda Rodrigues, Japa e Thalia.
Mesmo com as mudanças feitas pelo técnico, o Tricolor jogou melhor durante a maior parte da partida, abrindo o placar aos 39 minutos do primeiro tempo, com um gol de cabeça da Japa.Já no final da partida, aos 37 minutos do segundo tempo, a atacante Gica ampliou o marcador e fechou a conta em 2 a 0.
Com os gols desta rodada, o São Paulo chegou a onze gols marcados no rival durante a primeira fase. Foram nove no primeiro encontro e dois no segundo jogo.
Dessa forma, o time de Thiago Viana chegou a 15 pontos na tabela, com cinco vitórias e uma derrota, assumindo a liderança do Grupo B. Agora, a equipe aguarda o fim da rodada, que ocorre neste sábado (6), no CT do Sorocaba, para conhecer os adversários da próxima fase, que será disputada em Criciúma (SC).

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