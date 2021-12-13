São Paulo vence a Ferroviária na estreia da Brasil Ladies Cup

O São Paulo estreou com o pé direito na Brasil Ladies Cup. Jogando em Santana de Parnaíba, o Tricolor venceu a Ferroviária por 1 a 0, com gol da atacante Gláucia. Em um jogo equilibrado, o São Paulo conseguiu abrir o placar ao subir a marcação e forçar o erro da defesa adversária. A goleira deu um passe interceptado por Micaelly, que fez o passe para Glaucia empurrar para o fundo das redes, abrindo vantagem aos 20 minutos.
No segundo tempo, o time comandado por Piccinato sofreu pressão da Ferroviária, que teve um gol anulado no final da partida. O Tricolor soube administrar o resultado para garantir a vitória.
Na próxima rodada, as são-paulinas enfrentam o América de Cali, da Colômbia, às 22h de terça-feira (14), novamente em Santana de Parnaíba.